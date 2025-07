Weniger Geld für den Kampf gegen den Hunger

Die Bekämpfung von Hunger auf der Welt war schon immer eine Herkulesaufgabe, doch Kriege und Krisen haben die humanitäre Lage in gleich mehreren Staaten der Erde weiter verschärft. Hinzu kommt ein Faktor, der vor wenigen Jahren in seiner Dimension noch nicht absehbar war: Der Spielraum von Hilfsorganisationen im Kampf gegen drohende humanitäre Katastrophen hat sich durch rückläufige staatliche Zuschüsse empfindlich verringert. Das gilt insbesondere für US-Behörden und -Organisationen, aber auch Europa ist längst empfindlich betroffen.

Eine Entwicklung, die 17 Hilfsorganisationen in Deutschland – darunter „Brot für die Welt“, „Save the Children“, Oxfam oder die Welthungerhilfe – nicht mehr hinnehmen wollen. Sie warnten die Bundesregierung in einer gemeinsam unterzeichneten Erklärung eindringlich, den Entwicklungsetat wie geplant für 2026 von 11,2 auf 10,3 Milliarden Euro abzusenken. Mit dem Haushaltsentwurf befasst sich das Bundeskabinett an diesem Mittwoch. Übernommen werden offensichtlich auch die noch von der Ampel-Koalition vorgesehenen Kürzungen des Postens humanitäre Hilfe. Sie lagen 2024 noch bei gut 2,2 Milliarden und sollen 2026 mehr als halbiert werden.

Wie wichtig öffentliche Gelder sind, zeigt das Beispiel Welthungerhilfe

Wie wichtig öffentliche Gelder für Hilfsorganisationen sind, zeigen die Zahlen für das vergangene Jahr. Von den 383,5 Millionen Euro, die der Welthungerhilfe für Projekte gegen Hunger und Armut zur Verfügung standen, kamen knapp 292 Millionen von öffentlichen Gebern – darunter 67,6 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und 60,4 Millionen Euro vom Auswärtigen Amt. Größter Einzelgeber war das Welternährungsprogramm mit 71,4 Millionen Euro. Immerhin 86,5 Millionen kamen durch Spenden zusammen.

Simone Pott, Pressesprecherin der Welthungerhilfe, hat noch Hoffnung, dass die Kürzungen im Haushalt für 2026 zumindest abgemildert werden. Immerhin habe die Bundesregierung zuletzt signalisiert, dass sie bei dramatischen, krisenhaften Entwicklungen bereit sei, schnell und unkompliziert Hilfsgelder aufzustocken. Doch was an Reduzierungen auf dem Tisch liegt, ist erheblich und trifft gerade langfristige Programme: „Das ist eine kurzsichtige Herangehensweise. Denn es gibt ja extrem viele Projekte, die darauf ausgelegt sind, vorausschauend humanitäre Hilfe zu leisten. Das ist ein bisschen so, als ob man sagen würde: Wir investieren erst in Feuerwehrfahrzeuge, wenn der Brand da ist, und nicht vorher in Feuermelder“, sagte Pott im Gespräch mit unserer Redaktion.

Marlehn Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe: „Kürzungen kosten Menschenleben“

Die Folgen sind nach Ansicht der Präsidentin der Welthungerhilfe, Marlehn Thieme, dramatisch. „Kürzungen kosten Menschenleben. Was auf dem Papier wie ein Sparkurs aussieht, bedeutet für Millionen Menschen Hunger, Flucht oder sogar den Tod“, so wird Thieme im Jahresbericht ihrer Organisation zitiert.

Die weitgehende Zerschlagung der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit USAID durch die Regierung von Präsident Donald Trump, flankiert durch den angekündigten Austritt der Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation, hat international tiefe Spuren hinterlassen. Auch traditionelle Geberländer wie Deutschland, die Niederlande, Schweden oder Frankreich wollen ihre Hilfsgelder zum Teil drastisch zurückfahren. Dabei zeigen Analysen, wie alarmierend die Situation in vielen Regionen ist. Die Welthungerhilfe geht davon aus, dass 733 Millionen Menschen 2014 weltweit unter Hunger litten. Kriege und eine wachsende globale Ungleichheit hätten dazu geführt, dass diese Zahl seit 2019 um 152 Millionen Menschen gestiegen ist.

In Gaza, dem Südsudan, dem Sudan, Haiti und Jemen ist die Lage katastrophal

Der aktuelle Welternährungsbericht der Vereinten Nationen für 2024, der jetzt in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba veröffentlicht wurde, führt auf, dass die Zahl der Hungernden auf der Erde im Vergleich zu 2023 leicht um 22 Millionen Menschen gesunken ist. Dieser positiven Nachricht steht gegenüber, dass im vergangenen Jahr nach UN–Zahlen gut 670 Millionen Menschen hungerten. Aktuell wird die Situation insbesondere im Gazastreifen, dem Südsudan, dem Sudan, Haiti und dem Jemen als katastrophal eingeschätzt.

„Tatsächlich gibt es durchaus Erfolge bei der Bekämpfung von Hunger, aber die regionalen Unterschiede sind sehr groß. Umso wichtiger ist, dass den Hilfsorganisationen wissenschaftlich fundierte Erhebungen über die Lage in den einzelnen Ländern zur Verfügung stehen“, sagt Simone Pott. Es bereite ihr Sorge, dass viele Regierungen Fakten über die Lage in ihren Ländern ignorieren oder gar bestreiten würden. Ohne die Anerkennung fundierter wissenschaftlicher Daten und Normen drohe jedoch „Willkür“.