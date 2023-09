Eine Rakete mit Startproblemen: Was bringt der Kulturpass für 18-Jährige?

Mit dem Kulturpass spendiert die Bundesregierung allen 18-Jährigen 200 Euro für Bücher, Kinotickets, Museumsbesuche. Trotz kleiner Mankos – die Zielrichtung stimmt.

"Happy Birthday!", die Bundesregierung spendiert allen 18-Jährigen ein Geburtstagsgeschenk: Wer in diesem Jahr volljährig wird, erhält 200 Euro als Guthaben – für Bücher, Kinotickets, den Eintritt ins Museum. Zwei Ziele hat dieses Projekt namens "Kulturpass": erstens – junge Menschen auf die Idee zu bringen, ihre Zeit in Kultur zu investieren, ihnen die Mittel dafür zu geben. Zweitens – das Geschäft mit der Kultur anzukurbeln, die Kreativbranche hatte in der Pandemie hart gelitten. Hochgesteckte, ehrenwerte Ziele also, ein Projekt, das Kunst- und Meinungsfreiheit stärkt, das Demokratie stärkt – ja wenn es denn wirkt. Seit Mitte Juni ist der Kulturpass nutzbar und nach gut drei Monaten stellt sich die Frage: Erfüllt das Geschenk seinen Zweck? Taugt das Geburtstagspräsent?

Die Regierung klopft sich in einer ersten Kulturpass-Bilanz auf die eigene Schulter – mit Recht und Grund. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) vermeldet: Gut 184.000 aktive Kulturpass-Nutzer, 385.000 Reservierungen von Kulturangeboten, ein Umsatz von 6,2 Millionen Euro, das Projekt sei sehr gut gestartet, "die Idee funktioniert". Fest steht: Für manche Branchen ist das Projekt tatsächlich ein Geschenk. Und für junge Menschen ein Türöffner zur Kreativität und Inspiration.

Der Buchhandel ist der große Gewinner des Kulturpass-Projekts

Das Buch ist tot? Von wegen. Der Buchhandel liegt als Gewinner auf Platz eins in der Bilanz. Knapp 200.000 Bücher haben sich die Kulturpass-Nutzer reserviert, der Umsatz, den die Branche damit aufwirbelt, nähert sich der Marke von drei Millionen Euro. Händler berichten, dass viele „Young Adult“-Jugend-Romane über die Theke gehen, auch Manga-Comics und der ein oder andere Klassiker. Der Kulturpass zeigt Wirkung.

Das Kino ist tot? Lieber zu Hause „netflixen“? Nein. In der Kinoszene zeigt man sich relativ zufrieden mit dem Kulturpass-Effekt. Den Schub, den die Branche durch das Publikumswunder „Barbie“ erlebt, hat der Kulturpass sanft, aber doch messbar verstärkt. Umsatz laut Bilanz? Gut eine Million Euro.

Und der dritte Gewinner ist die Konzertbranche. 200 Euro als Zuschuss für den Festival- und Konzertsommer, das ist der jungen Generation in dieser krisenbelasteten Zeit zu gönnen. 50.000 verkaufte Tickets dank Kulturpass.

Lesen Sie dazu auch

Der Kulturpass sollte nicht nur 18-Jährigen angeboten werden

So weit, so astrein wunderbar – wenn da nicht Branchen wären, für die das Kulturprojekt (noch?) nicht zündet. Ein eher lauwarmes Echo hört man von Museen und Theatern. Die meisten bieten sowieso vergünstigte Tickets für Schüler, Schülerinnen und Auszubildende. Da investieren viele 18-Jährige doch lieber in ein teureres Buch. Die Theater berichten auch von technischen Problemen, eine Inszenierung als Kulturpass-Angebot zu registrieren. An diesen Schwachstellen muss das Konzept verbessert werden, damit auch solche Häuser und Sparten eine Chance haben.

Und der Kulturpass leidet offenbar an einem Marketing-Problem: Stellen Sie sich vor, jemand will Ihnen 200 Euro schenken – und Sie bekommen es nicht mit? Der Landesschülerrat in Bayern sagt: „Viele 18-Jährige wissen nicht einmal, dass es das Angebot gibt.“ Schulen müssen noch stärker informieren. Die Politik muss, gemeinsam mit Bühnen und Museen, noch intensiver für den Pass werben.

Vom Theaterintendanten bis zum Schulsprecher, alle scheinen sich einig: Die Idee ist an sich gut – man muss ihr jetzt Zeit geben, technisch nachbessern und die Zielgruppe vergrößern. Der Kulturpass für 18-Jährige ist ein kleiner Testballon. Aber vielleicht könnte er wie eine Rakete zünden, wenn man auch die Altersstufen 16, 17 und 19 mit an Bord nimmt? Laut einer Umfrage wollen 33 Prozent der Kulturpass-Nutzer ihr Budget für Angebote ausgeben, „die sie sich bisher nicht leisten konnten“. Das ist ein kräftiges Potenzial. Das sollten Politik und Kulturszene nicht verpuffen lassen.