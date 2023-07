Claudia Roth will Angebot erweitern: Kulturpass bald schon ab 15 Jahren?

Jeder, der in diesem Jahr 18 Jahre alt wird, hat ein Recht auf den Kulturpass. Dieser unterstützt sie finanziell, kulturelle Erfahrungen zu sammeln. Claudia Roth will das Angebot ausweiten.

Bereits mehr als 100.000 junge Menschen haben den Kulturpass seit dem Start Mitte Juni genutzt. Bis zum Jahresende können etwa 750.000 Berechtigte auf das Angebot zugreifen, die als 2005 Geborene in diesem Jahr 18 Jahre alte werden.

Claudia Rot will Kulturpass ab 15 Jahren anbieten

Sollte der Kulturpass ein Erfolg werden, "dann wollen wir ihn in 2024 und in den Folgejahren verlängern", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) der Rheinischen Post. Aus ihrer Sicht sei es ein Erfolg, wenn etwa zwei Drittel der Berechtigten auf den Kulturpass zugreifen. Sollte das eintreten, will sie das Angebot nicht nur verlängern, sondern auch auf weitere Altersgruppen ausweiten. Auch 15- bis 17-Jährige sollen vom Kulturpass profitieren.

"Es ist ein positives Signal, dass die jungen Menschen den Kulturpass insbesondere auch für Live-Kultur, für Konzerte und Bühnenvorstellungen nutzen", sagte Roth Anfang dieser Woche. Damit zeige sich, dass die Ausrichtung stimme und der Kulturpass die beabsichtigte Wirkung für die Kulturbranche erziele.

Kulturpass bislang nur für 18-Jährige

Das Pilotprojekt soll jungen Erwachsenen nach der Corona-Pandemie kulturelle Live-Erlebnisse finanziell erleichtern. Konkret bedeutet das, dass alle, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern, den Deutschen Kulturpass im Wert von 200 Euro erhalten. Seit dem 14. Juni kann der Pass online oder per App bestellt werden können. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Jugendlichen einen Personalausweis mit eID-Funktion haben. Alle Jugendlichen, die 2023 18 Jahre alt werden, erhalten ein Guthaben in Höhe von 200 Euro. Das Geld können sie zwei Jahre lang auf einer digitalen Plattform einlösen, die als App und Webseite verfügbar sein wird.

Kulturanbieter können sich auf der Plattform registrieren und dort beispielsweise Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen anbieten. Auch Eintrittskarten für Museen oder Ausstellungen sowie Bücher oder Vinylplatten gehören zum Angebot. Die Registrierung ist auf lokale Kulturanbieter beschränkt. Große Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler sind ausgeschlossen.

