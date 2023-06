200 Euro vom Staat zum 18. Geburtstag – Kulturpass kommt im Juni

Nach der Corona-Pandemie soll es Jugendlichen in Deutschland leichter gemacht werden, kulturelle Erfahrungen zu sammeln. Dafür verschenkt der Staat 200 Euro zum 18. Geburtstag.

Jugendliche haben in der Corona-Pandemie mit am meisten gelitten. Ein Kulturpass soll ihnen jetzt einfacher ermöglichen, gemeinsame kulturelle Erfahrungen zu sammeln. Konkret bedeutet das, dass alle, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern, den Deutschen Kulturpass im Wert von 200 Euro erhalten.

Ab Mitte Juni soll der Pass online oder per App bestellt werden können. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Jugendlichen einen Personalausweis mit eID-Funktion haben. Kulturbetriebe, die mitmachen wollen, können sich seit Mitte Mai auf der Kulturpass-Plattform registrieren.

"Wir wollen junge Menschen für die Vielfalt der Kultur in unserem Land begeistern", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth bei einem Pressetermin im vergangenen November. Der Kulturpass soll sowohl Jugendliche als auch die Kulturbranche unterstützen, die von der Pandemie besonders hart getroffen wurde. Noch immer kämpft sie mit einem Publikumsschwund.

Kulturpass: 200 Euro zum 18. Geburtstag vom Staat

Alle Jugendlichen, die 2023 18 Jahre alt werden, erhalten ein Guthaben in Höhe von 200 Euro. Das Geld können sie zwei Jahre lang auf einer digitalen Plattform einlösen, die als App und Webseite verfügbar sein wird. Insgesamt sollen 750.000 Personen von den 100 Millionen Euro aus dem aktuellen Kulturhaushalt profitieren. Verläuft das Projekt erfolgreich, kann das Programm laut der Bundesregierung in einem zweiten Schritt für Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren geöffnet werden.

Kulturanbieter können sich auf der Plattform registrieren und dort beispielsweise Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen anbieten. Auch Eintrittskarten für Museen oder Ausstellungen sowie Bücher oder Vinylplatten sollen zum Angebot gehören. Die Registrierung ist auf lokale Kulturanbieter beschränkt. Große Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler sind ausgeschlossen.

Modell für deutschen Kulturpass stammt aus Frankreich

Das Modell für den deutschen Kulturpass stammt aus Frankreich. Dort erhalten 18-Jährige den "pass culture" in Höhe von 300 Euro. Eingeführt wurde der Pass in Frankreich nach einer Testphase bereits im Jahr 2021. Seit vergangenem Jahr haben auch 15- bis 17-Jährige Anrecht auf den "pass culture". Es beginnt mit 45 Euro, ab 16 gibt es 55 Euro und mit 18 gibt es 300 Euro. Vor dem 18. Geburtstag muss jedoch etwa die Hälfte des Geldes kollektiv über die Schule ausgegeben werden. Deshalb fließt es vor allem in kulturelle Ausflüge, in gemeinsame Besuche von Theaterstücken oder Konzerten. Auch in Italien und Spanien gibt es ähnliche Modelle.