Bundeskanzler Olaf Scholz in den sozialen Medien: Hallo Twitter!

Als erster Bundeskanzler hat Olaf Scholz jetzt einen offiziellen Twitter-Account. Und die Frage ist: Hat er das Zeug zum Twitter-Gott? Zumindest zum Meme wurde er schon.

Claus Kleber, der langjährige Moderator des ZDF-"heute-journals" wurde einst mit vier Tweets zum Twitter-Gott. Seine ersten Nachrichten im Kurznachrichtendienst auf einer Reise in die USA seien so unterhaltsam, dass man noch nicht einmal laut "Beitragsverschwendung" rufen möchte, lobte ihn vor fast acht Jahren ein Journalist.

Mit "Hallo, Twitter" startet Olaf Scholz seinen Twitter-Account

Ob Olaf Scholz Twitter-Gott werden will, weiß man nicht. Immerhin hat er es zum Bundeskanzler gebracht, das ist ja auch nicht nichts. Am Sonntag jedenfalls rief er ein hanseatisch-knappes "Hallo, Twitter!" in die Weiten des Kurznachrichtendienstes. Und das ist durchaus eine kurze Nachricht wert: Denn erstmals hat dort ein Bundeskanzler einen offiziellen Account.





Twitter-typisch schallte es zurück: Jetzt wisse man, wo man ihn suchen müsse, wenn er mal wieder weg sei. Oder, dass er auch im realen Leben nicht in mehr als 280 Zeichen rede. Insofern passe Twitter ganz gut zu ihm. Dabei betritt Scholz kein Neuland, längst ist er Twitter-Profi. Seit 2009. Nur eben als Olaf Scholz (und wenig twittergottgleich).

Lesen Sie dazu auch

Bleibt die Frage, was Scholz mit gleich zwei Accounts will? Nicht, dass er da was durch'n Tüdel bringt.

Zuletzt wurde er gar zum Meme. Und wer bitte kann über sich sagen, er sei ein Meme? Sprich: Internetphänomen. Als Scholz kürzlich nach Washington reiste, um US-Präsident Biden zu treffen, reiste auch ein Foto von ihm durch die Twitter-Welt: Scholz im Flugzeug im Schlabberpulli. Einer der Kommentare dazu: "Welchen SingStar-Song singt Olaf hier?" Scholz als Karaokespiel-Spieler? Köstlich! Vielleicht wird doch noch ein Twitter-Halbgott aus ihm.

Bleibt die Frage, was Scholz – der frühere Hamburger Bürgermeister – mit gleich zwei Accounts will? Nicht, dass er da was durch'n Tüdel bringt. Sprich: durcheinander. Und was passiert eigentlich, wenn "Olaf Scholz" anderer Meinung ist als der "Bundeskanzler Olaf Scholz"? Dafür steht bereits fest, wie sein letzter Tweet als Kanzler lauten wird: "Tschüss, Twitter!" In Hamburg sagt man schließlich Tschüss, wie schon Heidi Kabel sang.