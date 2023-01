Boris Pistorius soll Amt als Verteidigungsminister übernehmen

Es scheint ein Nachfolger für Christine Lambrecht gefunden: Boris Pistorius soll neuer Verteidigungsminister werden.

Die Nachfolge von Christine Lambrecht scheint geklärt: Der Boris Pistorius (SPD) soll das Amt des Verteidigungsministers übernehmen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der 62-Jährige war bisher Innenminister von Niedersachsen. Dieses Amt hatte er seit 2013 inne. Zuvor war er Bürgermeister von Osnabrück. Pistorius gehört außerdem seit 2017 dem Landtag in Hannover an.

Lambrecht hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag um ihren Rücktritt gebeten. Die SPD-Politikerin hatte in ihrem Amt fast von Beginn an in der Kritik gestanden. Scholz' Kabinett ist mit der Personalie Pistorius nicht mehr geschlechterparitätisch besetzt. Zu Beginn seiner Amtszeit hatte der Bundeskanzler angekündigt, mindestens so viele Ministerin wie Minister in seinem Kabinett zu vereinen. In der SPD waren nach dem Rücktritt Lambrechts Stimmen laut geworden, welche forderten, die Parität weiterhin zu wahren.

Mehr in Kürze an dieser Stelle...

