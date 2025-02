Minister: Hessen investiert Rekordwert in Innere Sicherheit

Der geplante hessische Landeshaushalt 2025 trägt nach den Worten von Innenminister Roman Poseck (CDU) eine klare Handschrift für die Innere Sicherheit. «Unser Anspruch ist es, in Hessen für ein Höchstmaß an Sicherheit Sorge zu tragen, absolute Sicherheit ist nicht möglich», sagte er bei der Haushaltsdebatte im Landtag in Wiesbaden. Hessen sei allerdings ein überdurchschnittlich sicheres Bundesland. Im Haushalt 2025 seien 2,3 Milliarden Euro für Innere Sicherheit vorgesehen. «Das ist ein Rekordwert». Der Etat sei um 250 Millionen Euro erhöht worden - trotz der angespannten Finanzlage.

Die AfD-Abgeordnete Sandra Weegels kritisierte die geplante Verschiebung der Besoldungserhöhung für die Landesbeamten als mangelnde Wertschätzung. Einsparungspotenzial sehe die AfD dagegen beim Portal «Hessen gegen Hetze», sagte sie. Auf der Internet-Plattform können Hasskommentare und extremistische Aktivitäten gemeldet werden. Mit der Verschiebung einer zweiten Stufe der für dieses Jahr geplanten Besoldungserhöhung für die Landesbeamten um mehrere Monate will die Landesregierung 180 Millionen Euro im Haushalt sparen.