Parteien mit unterschiedlicher Entwicklung bei Mitgliedern

Die hessische SPD hat auch im ersten Halbjahr 2024 Mitglieder verloren. Zum Stichtag 30. Juni hatten 40.414 Genossinnen und Genossen ein Parteibuch - 1.475 weniger als noch zum gleichen Zeitpunkt 2023, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Das entspricht einem Minus von 3,5 Prozent. Demnach schrumpfte der SPD-Bezirk Hessen Süd um rund 4 Prozent, Hessen Nord um 2,6 Prozent.

«Als SPD Hessen bedauern wir jeden einzelnen Parteiaustritt», erklärte ein Parteisprecher. «Gerade in Zeiten, in denen unsere demokratische Grundordnung von vielen Seiten unter Druck steht und bedroht wird, ist gesellschaftliches Engagement in Parteien, Vereinen und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen relevanter denn je.» Die Partei wolle die Mitgliederwerbung verstärken. Bereits Ende 2023 hatte die SPD Hessen einen Mitgliederschwund im Vergleich zum Vorjahresende registriert.

Auf Wachstumskurs

Die AfD Hessen zählte zum Stichtag 30. Juni 2024 insgesamt 3.345 Mitglieder, zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren es 2.214 gewesen. Co-Landessprecher Andreas Lichert, erklärte: «50 Prozent Mitgliederwachstum innerhalb eines Jahres sind ein hervorragendes Zeugnis unserer politischen Arbeit.» Er hob hervor, dass die AfD einen «elaborierten, mehrstufigen Aufnahmeprozess» entwickelt habe, um sicherzustellen, dass neue Mitglieder den Ansprüchen der Partei genügen.

Auch die Grünen in Hessen konnten ihre Mitgliederzahl ausbauen und haben nach eigenen Angaben inzwischen 10.358 Mitglieder, 672 mehr als im Vorjahr (plus 6,9 Prozent). Die Landesvorsitzende Kathrin Anders kommentierte: «Wir sind eine kontinuierlich wachsende Organisation.»

Schwund bei Freien Demokraten

Die FDP Hessen hatte Ende Juni 2024 insgesamt 6.858 Mitglieder, ein Jahr zuvor waren es noch 7.326 Mitglieder gewesen. Dies entspricht einem Minus von knapp 6,4 Prozent. «Ein Rückgang an Mitgliedern ist nie erfreulich, egal ob Wegzüge oder Austritte dafür verantwortlich sind», hieß es vom Generalsekretär Moritz Promny. «Optimistisch stimmt uns vor allem, dass wir nach wie vor großen Zuspruch bei jungen Menschen haben.»

Im Datendilemma

Die CDU Hessen konnte aufgrund technischer Probleme beim Datenzugang keine aktuellen Zahlen bereitstellen. Sprecher Tobias Bayer verwies auf den Cyberangriff auf die Partei während des Europawahlkampfes im Juni dieses Jahres. Ende November 2023 zählten die hessischen Christdemokraten 32.955 Mitglieder. Das waren 546 weniger gewesen als zu Jahresbeginn 2023.