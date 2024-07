Jugendlicher ermordet Frau: Über neun Jahre Jugendstrafe

Wegen Mordes an einer Frau ist ein 18-Jähriger vom Frankfurter Landgericht zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und acht Monaten verurteilt worden. «Es handelte sich um eine extrem brutale Tat», sagte die zuständige Staatsanwältin nach der Urteilsverkündung. Der damals 17-Jährige habe die 28-Jährige mit einer Hand erwürgt und mit der anderen seine Tat gefilmt. Die Videos seien bei dem Prozess gezeigt worden. Er hatte die Frau kurz vor der Tat im vergangenen Herbst in einer Bar kennengelernt, beim späteren Sex soll sie ihn wegen seiner Erektionsprobleme ausgelacht haben. In dem Urteil der Jugendstrafkammer ist eine spätere Sicherungsverwahrung des Mörders vorbehalten.

