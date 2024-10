Aggressive Diskobesucher landen in der Ausnüchterungszelle

Für zwei betrunkene Männer ist ein geplanter Diskobesuch in der Ausnüchterungszelle geendet. Wie die Polizei mitteilte, wurde einem 23-Jährigen in einer Diskothek in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) der Einlass verwehrt, weil er bereits betrunken war. Daraufhin zettelte er nach den Angaben einen Streit mit dem Sicherheitsdienst an und warf eine Flasche in dessen Richtung. Verletzt wurde dabei niemand.

Da sich der Mann und einer seiner ebenfalls betrunkenen Begleiter aggressiv verhielten und auch den Weisungen einer Polizeistreife widersetzten, wurden beide in Gewahrsam genommen. Laut Polizeiangaben erwartet den 23-Jährigen nun eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.