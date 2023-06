Landratswahlen

AfD-Stichwahl in Sonneberg: Wo die Spaltung den ganzen Alltag bestimmt

Plus Im thüringischen Sonneberg könnte bald Deutschlands erster AfD-Landrat sitzen. Es geht um mehr als Kommunalpolitik. Die Polarisierung fängt schon bei Kindern an.

Von Moritz Maier

Wer auf der Terrasse des Sonneberger Stadtcafés sitzt, sieht auf einen Blick, worum sich in diesen Tagen im 9000-Seelen-Städtchen alles dreht. Rund um den betongrauen Ortskern und die angrenzenden Fachwerkhäuser sind Wahlplakate geklebt. Die AfD will am Sonntag im Süden Thüringens Historisches schaffen. Zehn Jahre nach Gründung strebt die mindestens rechtspopulistische Partei an, erstmals einen Landkreis zu regieren. Die CDU will das verhindern. Im Stadtcafé auf dem Piko-Platz – dem Ortszentrum – ist die bevorstehende Abstimmung omnipräsent. Viele Menschen blicken zum AfD-Infostand ein paar Meter weiter. Manche diskutieren. Die meisten sagen gar nichts. Als das Wetter von einem schönen Sommertag hin zu einem Gewitter zu kippen droht, wirkt es fast wie ein Vorbote des politischen Sturms, den Sonneberg bald auslösen könnte. Es ist nur eine Landratswahl, eine Wahl, die oft nicht einmal die Menschen vor Ort vom Sofa holt – doch diesmal blickt ganz Deutschland auf das Ergebnis.

Der Wahlkampf wird von Bundesthemen dominiert

In Gesprächen mit den Menschen vor Ort wird schnell klar: Die Stadt und der gleichnamige Landkreis nahe der bayerischen Grenze sind tief gespalten. In der ersten Runde der Landratswahl vor wenigen Tagen erhielt der AfD-Kandidat Robert Sesselmann über 46 Prozent, schrammte nur knapp an der absoluten Mehrheit vorbei. Am Sonntag nun die Stichwahl. Kontrahent ist der amtierende CDU-Landrat Jürgen Köpper. Nicht mal die Hälfte aller Wahlberechtigten gab im ersten Wahlgang ihre Stimme ab. Ob es nun anders wird, ist zumindest fraglich. Obwohl SPD und FDP zur Wahl des CDU-Kandidaten aufriefen, können sich viele nicht mit dem betont konservativen Mann identifizieren. Köpper ist seit März Interimslandrat für seinen erkrankten Vorgänger, zuvor war er Bürgermeister der Gemeinde Frankenblick. Im Gegensatz zur AfD versucht Köpper, kommunale Themen im Wahlkampf zu besetzen. Er wolle sich für die medizinische Versorgung kümmern und das örtliche Krankenhaus erhalten. Damit dringt er aber nicht durch. Die Menschen sprechen ihn im Wahlkampf größtenteils auf Bundesthemen an, sagte Köpper in den vergangenen Tagen häufig.

