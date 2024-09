Landtagswahlen in Ostdeutschland: Liveticker aus Thüringen und Sachsen

Bis zum Wahltag haben die Parteien in Thüringen und Sachsen um die Gunst der Wähler-Stimmen geworben. Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger dran. Alle wichtigen Informationen über den Wahltag in den beiden ostdeutschen Bundesländern, die aktuellen Zahlen und Reaktionen bekommen Sie im Live-Ticker:

So stehen die Umfragen in Thüringen und Sachsen

In Thüringen liegt die AfD laut ZDF-Politbarometer bei 29 Prozent und damit klar auf dem ersten Platz vor der CDU mit 23 Prozent und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 18 Prozent. In Sachsen liegt die CDU laut Forschungsgruppe Wahlen mit 33 Prozent vor der AfD mit 30 Prozent. Die Linke wäre laut der Umfrage mit 4 Prozent nicht im Landtag vertreten – die Grünen und die SPD kämen jeweils auf 6 Prozent. Das BSW steht in der Umfrage bei 12 Prozent.

Aus Sicht des Meinungsforschers Manfred Güllner ist der Ausgang in Sachsen und Thüringen ungewöhnlich schwer absehbar. Die beiden Ministerpräsidenten – Bodo Ramelow und Michael Kretschmer (CDU) – seien jeweils sehr beliebt.

Im Osten ist während der Merkel-Ära „viel Vertrauen verloren gegangen“

Eine Einschätzung zur Gefühlslage der Menschen in Ostdeutschland hat der frühere CDU-Generalsekretär Mario Czaja in einem Buch wiedergegeben. „Wie der Osten Deutschland rettet“ ist Bestandsaufnahme, Aktionsplan und ein wenig auch eine Abrechnung mit der eigenen Partei. Im Interview sagt Czaja, welche Persönlichkeiten in Thüringen und Sachsen noch Gehör finden und warum AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht so stark sind.

Die nächste Ostwahl steht bevor: Brandenburg wählt

An diesem Sonntag sind die Menschen in Thüringen und Sachsen zur Wahl aufgerufen, am 22. September finden die Landtagswahlen 2024 in Brandenburg statt. Die Umfragen deuten dort eine etwas andere Verteilung an: Die SPD könnte demnach noch vergleichsweise gut abschneiden und eine ernsthafte Chance auf den zweiten Platz haben. Stärkste Kraft würde den Umfragen verschiedener Institute zufolge wohl aber die AfD.