Baerbock: Özdemir ist der Beste aus dem Ländle fürs Ländle

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hält ihren Kabinettskollegen Cem Özdemir für den besten Mann an der Spitze von Baden-Württemberg. «Cem ist der Beste aus dem Ländle fürs Ländle», sagte Baerbock der «Bild»-Zeitung.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) lobte die Entscheidung seines Ministerkollegen. «Ich schätze Cem Özdemir persönlich und politisch. Ein bodenständiger Pragmatiker, der die Gesellschaft in ihrer Breite sieht», erklärte Habeck am Rande einer Reise in Indien.