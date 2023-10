Landtagswahl 2023 in Bayern: Wahlergebnis, erste Hochrechnung und Prognosen

Hier finden Sie die Prognosen, die erste Hochrechnung und das Wahlergebnis zur Landtagswahl 2023 in Bayern - damit verpassen Sie kein Zwischenergebnis.

Das sind die Ergebnisse für alle Stimmkreise der Landtagswahl 2023 in Bayern.

Wie entscheiden sich die Bürgerinnen und Bürger bei der Landtagswahl 2023 in Bayern? Hier bekommen Sie am 8. Oktober alle Ergebnisse inklusive Koalitionsrechner und Angaben zur Wählerwanderung.

Am Wahlabend schließen die Wahllokale um 18 Uhr. Dann finden Sie in diesem Artikel direkt die Prognosen, die auf Wählerbefragungen basieren. Wenig später folgt die erste Hochrechnung, die einen Zwischenstand der Auszählung darstellt.

Die Hochrechnungen werden in den weiteren Stunden immer aussagekräftiger, bevor am späten Abend oder in der Nacht auf Montag ein vorläufiges amtliches Endergebnis bekannt gegeben wird. Alle Zahlen finden Sie immer aktuell hier. Davor sehen Sie die letzten Umfrage-Ergebnisse.

Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern 2023: Wahlergebnis, erste Hochrechnung als Zwischenstand und Prognosen

Im folgenden Datencenter werden am Wahlabend die Prognosen, die erste Hochrechnung und am Ende das gesamte Wahlergebnis zur Bayern-Wahl 2023 angezeigt. Dabei sehen Sie auch die Sitzverteilung sowie die Gewinne und Verluste. Das bezieht sich alles auf die Gesamtstimme, für die Erststimme und Zweitstimme zusammengezählt werden und die über die Mehrheitsverhältnisse im Landtag entscheidet.

Hier sehen Sie die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern und vor der Auszählung aktuelle Umfrage-Werte:

Koalitionsrechner: Wer kann nach der Bayern-Wahl 2023 regieren?

Unser Koalitionsrechner zur Landtagswahl 2023 in Bayern zeigt, welche Parteien zusammen eine Mehrheit hätten und zusammen regieren könnten. Viele Koalitionen sind aber nur in der Theorie denkbar. Ministerpräsident Markus Söder von der CSU hat zum Beispiel eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen und will auch nach der Wahl weiter mit den Freien Wählern regieren.

Klicken Sie im Koalitionsrechner zur Bayern-Wahl 2023 einfach die gewünschten Parteien an, um zu sehen, ob sie zusammen eine Mehrheit hätten:

Wählerwanderung bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Bei vereinzelten Befragungen an den Wahllokalen können die Bürgerinnen und Bürger anonym angeben, wen sie 2018 gewählt haben und wen sie 2023 wählen. Dadurch lässt sich eine Wählerwanderung erheben, die zum Beispiel zeigt, an wen eine Partei Stimmen verloren hat.

Am Wahlabend sehen Sie die Wählerwanderung der Landtagswahl 2023 in Bayern im Vergleich zu 2018 hier:

Parteihochburgen bei der Wahl 2023 in Bayern

Welche Parteien sind in welchem Stimmkreis besonders stark? Diese Angaben zu Parteihochburgen finden Sie ebenfalls bei uns.

Die Parteihochburgen werden nach der Auszählung hier angezeigt:

Bayern-Wahl 2023: Letzte Umfrage-Ergebnisse

Meinungsforschungsinstitute haben besonders in den vergangenen Monaten regelmäßig erhoben, wie die Menschen in Bayern wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre. Allerdings geben solche Umfragen immer nur ein Stimmungsbild zur Zeit der Befragung wieder. Die Wahlergebnisse können schon deswegen anders ausfallen, weil viele Wähler noch unentschlossen sind.

Wie sahen die letzten Umfragewerte vor der eigentlichen Landtagswahl 2023 in Bayern aus? Hier sehen Sie zuerst den Verlauf der Umfrage-Ergebnisse und dann letzte Umfragen vor der Wahl.

Civey-Umfrage im Auftrag der Augsburger Allgemeinen und Spiegel Online (September 2023)

Auf diese Werte kommt eine aktuelle Civey-Umfrage zur Landtagswahl 2023 in Bayern, die vom 30. August bis zum 6. September im Auftrag der Augsburger Allgemeinen und des Spiegel lief:

CSU: 36 Prozent

AfD: 17 Prozent

Grüne: 15 Prozent

FW: 12 Prozent

SPD: 10 Prozent

FDP: 4 Prozent

Linke: 1 Prozent

Sonstige: 5 Prozent

Insa-Umfrage im Auftrag des Bayerischen Rundfunk vom 12. September 2023

In dieser Insa-Umfrage für den Bayerischen Rundfunk konnten die Freien Wähler wieder zulegen:

CSU: 36 Prozent

FW: 17 Prozent

Grüne: 15 Prozent

AfD: 13 Prozent

SPD: 9 Prozent

FDP: 3 Prozent

Linke: nicht gesondert angegeben

Sonstige: 7 Prozent

Direktwahlfrage zur Landtagswahl 2023 in Bayern

Der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin in Bayern wird nicht direkt von den Bürgern gewählt. In einigen Umfragen wurde dennoch erhoben, für wen sich die Wähler entscheiden würden, wenn das möglich wäre.

Das Ergebnis sehen Sie hier:

Wahlergebnisse der letzten Bayern-Wahl im Jahr 2018

2018 fand die letzte Landtagswahl in Bayern statt. Damals konnte sich die CSU mit mehr als 37 Prozent klar als stärkste Kraft durchsetzen, benötigte aber einen Koalitionspartner zum Regieren. Dadurch kam es zum Bündnis mit den Freien Wählern. Das waren die Wahlergebnisse im Jahr 2018:

CSU: 37,2 Prozent (-10,4)

Grüne: 17,6 Prozent (+9,0)

FW: 11,6 Prozent (+2,6)

AfD: 10,2 Prozent (+10,2)

SPD: 9,7 Prozent (-10,9)

FDP: 5,1 Prozent (+1,8)

Linke: 3,2 Prozent (+1,1)

Andere: 5,4 Prozent (-3,3)

Wir berichten am 8. Oktober 2023 hier live im Ticker von der Bayern-Wahl 2023.