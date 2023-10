Ergebnis der Hessen-Wahl 2023: Vorläufiges amtliches Endergebnis bekannt

Vorläufiges amtliches Endergebnis der Hessen-Wahl 2023: Hier finden Sie das Wahlergebnis zur Landtagswahl und können den Live-Ticker vom Wahlabend nachlesen.

Am 8. Oktober fanden die Landtagswahlen 2023 in Hessen statt. Wie haben die Bürgerinnen und Bürger gewählt? In der Nacht auf Montag wurde das vorläufige amtliche Endergebnis veröffentlicht.

Demnach wurde die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein mit 34,6 Prozent klar stärkste Kraft. Auf Platz 2 landete die AfD. Die SPD mit Spitzenkandidatin Nancy Faeser erlebte einen Absturz, auch die Grünen verloren. Die FDP schaffte es knapp in den Landtag, während die Freien Wähler und die Linke an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten. Hier folgen die genauen Wahlergebnisse der Hessen-Wal 2023.

Wahlergebnis der Hessen-Wahl 2023: Vorläufiges amtliches Endergebnis

Das ist das vorläufige amtliche Endergebnis zur Landtagswahl in Hessen 2023:

CDU : 34,6 Prozent (+7,6)

: 34,6 Prozent (+7,6) AfD : 18,4 Prozent (+5,3)

: 18,4 Prozent (+5,3) SPD : 15,1 Prozent (-4,7)

: 15,1 Prozent (-4,7) Grüne: 14,8 Prozent (-5,0)

FDP : 5,0 Prozent (-2,5)

: 5,0 Prozent (-2,5) Freie Wähler : 3,5 Prozent (+0,5)

: 3,5 Prozent (+0,5) Tierschutzpartei: 1,5 Prozent (+0,5)

Volt: 1,0 Prozent (+1,0)

Sonstige: 3,0 Prozent

Landtagswahl 2023: Ergebnisse und Reaktionen im Live-Ticker

Wir hatten die Hessen-Wahl 2023 im Live-Ticker begleitet. Hier können Sie die Hochrechnungen und Reaktionen des Wahlabends nochmal nachlesen. Übrigens: Auch die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern finden Sie bei uns.

Das ist der Live-Ticker zur Landtagswahl in Hessen zum Nachlesen:

Hessen-Wahl 2023: Letzte Umfrage-Ergebnisse

Verschiedene Meinungsforschungsinstitute haben vor der Wahl regelmäßig die Stimmung der Menschen in Hessen gemessen. Zwar zeigen diese Umfragen nur eine kurze Momentaufnahme der aktuellen Stimmungslage im Land, aber dennoch geben sie Hinweise darauf, was die Hessinnen und Hessen umtreibt.

Doch die tatsächlichen Wahlergebnisse können in der Realität ganz anders ausfallen. Ein Grund dafür ist, dass viele Wählerinnen und Wähler bis zum Wahltag noch unentschlossen sind, wen sie wählen werden.

Wie sahen die letzten Umfragewerte vor der Landtagswahl 2023 in Hessen aus?

Umfrage des Instituts Wahlkreisprognose vom 15. September 2023

CDU : 30 Prozent

: 30 Prozent SPD : 20 Prozent

: 20 Prozent AfD : 17,5 Prozent

: 17,5 Prozent Grüne: 17 Prozent

FDP : 5 Prozent

: 5 Prozent Freie Wähler : 4 Prozent

: 4 Prozent Linke: 2 Prozent

Sonstige: 4,5 Prozent

Infratest dimap-Umfrage im Auftrag des Hessischen Rundfunks vom 14. September 2023

CDU : 31 Prozent

: 31 Prozent SPD : 18 Prozent

: 18 Prozent Grüne: 17 Prozent

AfD : 17 Prozent

: 17 Prozent FDP : 5 Prozent

: 5 Prozent Freie Wähler : 3 Prozent

: 3 Prozent Linke: 3 Prozent

Sonstige: 6 Prozent

Hinweis: In manchen Umfrageergebnissen werden die Freien Wähler und andere Parteien nicht gesondert aufgeführt.

Landtagswahl 2023 in Hessen: Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten

Wer sind die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Hessen-Wahl 2023? Die SPD Hessen schickte Bundesinnenministerin Nancy Faeser ins Rennen.

Für die CDU geht der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) als Spitzenkandidat an den Start. Der Nachfolger von Langzeit-Ministerpräsident Volker Bouffier (ebenfalls CDU) will sein Amt bei der Wahl im Oktober verteigen.

Die Grünen schicken zwei Spitzenkandidatinnen und -kandidaten ins Rennen. Denn der Listenplatz 1 wird bei den Grünen traditionell von einer Frau besetzt. Die amtierende Wissenschafts- und Kunstministerin Angela Dorn wurde an den ersten Platz gesetzt. Ministerpäsidentin möchte sie jedoch nicht werden, stattdessen ist der amtierende Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir der hierfür vorgesehene Kandidat.

Für die FDP zieht Stefan Naas als Spitzenkandidat ins Rennen. Mit rund 93 Prozent wurde Naas bereits vergangenes Jahr beim Parteitreffen auf Listenplatz 1 gewählt. Dabei war er ohne Konkurrenz, denn niemand sonst bewarb sich um den Posten.

Die AfD will es mit Robert Lambrou auf Platz 1 der Landesliste versuchen. Der Fraktionsvorsitzende wurde bereits vergangenes Jahr zum Spitzenkandidaten der AfD Hessen gewählt.

Die Linke setzt auf das Spitzenduo aus Elisabeth Kula auf Listenplatz 1 und Jan Schalauske, der sich für Listenplatz 2 beworben hatte.

Wahlergebnisse der letzten Landtagswahl in Hessen im Jahr 2018

2018 fanden die letzten Landtagswahlen in Hessen statt. Damals schaffte es die CDU trotz großer Verluste auf 27 Prozent der Stimmen. Die Grünen und die SPD teilten sich Platz 2 mit jeweils 19,8 Prozent der Stimmen. Das waren die Wahlergebnisse im Jahr 2018: