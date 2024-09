Landtagswahlen in Brandenburg: Die Ergebnisse im Liveticker

Am Sonntag wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Bis 18 Uhr haben die Wahlberechtigten die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben, ab dann gibt es erste Zahlen. Letzte Umfragen vor der Stimmabgabe sprechen für ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD. Laut ZDF-Politbarometer liegt die AfD mit 28 Prozent knapp vor der SPD mit 27 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreicht in der Umfrage 13 Prozent. Die CDU kommt auf 14 Prozent, die Grünen erreichen 4,5 Prozent, die Linke steht bei 4 Prozent, BVB/Freie Wähler erreichen 3,5 Prozent.



Aktuell regiert in Brandenburg Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit einer Koalition aus SPD, CDU und Grünen. Ob die Koalition fortgesetzt werden kann, lesen Sie am Wahltag in unserem Liveticker.

Brandenburg-Wahl 2024: Alle News und Entwicklungen live im Ticker

Landtagswahl in Brandenburg: So wählte Brandenburg vor fünf Jahren

Die Koalition aus SPD, CDU und Grünen bildete sich vor fünf Jahren. 2019 fand die letzte Landtagswahl in Brandenburg statt. Die AfD wurde damals zweitstärkste Kraft hinter der SPD. So kam es zu dem Dreierbündnis. Das Wahlergebnis von 2019 in der Überssicht:

SPD: 26,2 Prozent

AfD: 23,5 Prozent

CDU: 15,6 Prozent

Grüne: 10,8 Prozent

Linke: 10,7 Prozent

BVB/Freie Wähler: 5,0 Prozent

FDP: 4,1 Prozent

Tierschutz Partei: 2,6 Prozent

Sonstige: 1,5 Prozent

Wahl 2024 in Brandenburg: Das sind die Spitzenkandidaten der Parteien

Der amtierende Ministerpräsident Dietmar Woidke hofft auf seine Wiederwahl. Das sind seine Konkurrenten.

Dietmar Woidke (SPD)

Hans-Christoph Berndt (AfD)

Jan Redmann (CDU)

Antje Töpfer und Benjamin Raschke (Bündnis90/Die Grünen)

Sebastian Walter (Die Linke)

Péter Vida (Brandenburger Vereinte Bürgerbewegungen/Freie Wähler)

Zyon Braun (FDP)

Robert Crumbach (BSW)

Landtagswahl in Brandenburg: Die SPD steht unter Druck

Auch für die Bundespolitik ist die Wahl in Brandenburg von Bedeutung. Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen stehen die Ampelparteien mit Kanzler Olaf Scholz unter Druck. In Thüringen wurde die AfD stärkste Kraft, die Ampelparteien wurden abgestraft. Die SPD erreichte nur 6,1 Prozent der Stimmen. Die Grünen und die FDP verpassten den Einzug in den Landtag. Auch in Sachsen erreichte keine Ampelpartei mehr als sieben Prozentpunkte.

Sollte die SPD wieder schlecht abschneiden, könnte auch die Debatte wieder Fahrt aufnehmen, ob Kanzler Scholz der richtige Kandidat für die Bundestagswahl sei. Die Union hat dagegen ihre K-Frage bereits zugunsten von CDU-Chef Friedrich Merz geklärt. Die getrennte Zustimmung der Unionsgremien am Tag nach der Brandenburg-Wahl gilt als Formsache.

Mit der Brandenburg-Wahl endet das Wahljahr in Deutschland. 2025 findet neben der Bundestagswahl am 28. September nur in Hamburg eine Landtagswahl statt. Dort wird am 2. März das Wahljahr eröffnet. (mit dpa)