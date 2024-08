Landtagswahl in Sachsen 2024: Wahlergebnis, Prognosen, Hochrechnungen und letzte Umfrage-Ergebnisse

Bei der Landtagswahl am 1. September 2024 wählen die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen eine neue Landesregierung. Doch für wen stimmen sie?

Am Wahlabend finden Sie in diesem Artikel die Prognosen, Hochrechnungen und schließlich das Wahlergebnis zur Sachsen-Wahl 2024. Vorher erhalten Sie hier die letzten Umfrage-Ergebnisse und Infos zu den Spitzenkandidaten der Landtagswahlen. Laut Umfragen könnte es ein knappes Rennen zwischen der CDU mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und der AfD mit Spitzenkandidat Jörg Urban werden.

Übrigens: Im Osten von Deutschland finden in diesem Jahr drei Wahlen statt. Bei uns bekommen Sie auch die Wahlergebnisse zur Landtagswahl in Thüringen 2024 und die Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl in Brandenburg 2024.

Wahlergebnis der Landtagswahl in Sachsen 2024: Ergebnisse, Hochrechnungen und Prognosen der Sachsen-Wahl live

Die Wahllokale haben in Sachsen am 1. September bis um 18 Uhr geöffnet. Dann werden sofort Prognosen veröffentlicht, die aber nur auf Umfragen an den Lokalen beruhen. Wenig später folgen erste Hochrechnungen, die dann tatsächlich ein Zwischenstand der Auszählung sind. Im Laufe des Abends wird die Hochrechnung immer aussagekräftiger, bis schließlich das Wahlergebnis feststeht.

Hier können Sie am Wahlabend alle Ergebnisse der Sachsen-Wahl samit Reaktionen im Live-Ticker verfolgen:

Umfragen zur Sachsen-Wahl 2024: Letzte Umfrage-Ergebnisse

Vor der Landtagswahl 2024 haben verschiedene Meinungsforschungsinstitute regelmäßig die Stimmung der Menschen in Sachsen gemessen. Die Umfragen zeigten zwar nur eine kurze Momentaufnahme der aktuellen Stimmungslage im Land, dennoch gaben sie Hinweise darauf, was die Sächsinnen und Sachsen umtreibt.

Die tatsächlichen Wahlergebnisse können jedoch ganz anders ausfallen. Denn viele Wählerinnen und Wähler sind bis zum Wahltag noch unentschlossen, wen sie wählen sollen.

Wie sahen die letzten Umfragewerte zur Landtagswahl 2024 in Sachsen aus? Hier bekommen Sie den Überblick:

Umfrage vom Insa-Institut im Auftrag der BamS vom 24. August 2024

CDU: 30 Prozent

AfD: 32 Prozent

BSW: 15 Prozent

SPD: 6 Prozent

Grüne: 5 Prozent

Linke: 4 Prozent

FDP: -

Freie Wähler: 3 Prozent

Sonstige: 5 Prozent

Umfrage von Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF Politbarometers vom 23. August 2024

CDU: 33 Prozent

AfD: 30 Prozent

BSW: 11 Prozent

SPD: 7 Prozent

Grüne: 6 Prozent

Linke: 4 Prozent

FDP: -

Freie Wähler: -

Sonstige: 9 Prozent

Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD vom 22. August 2024

CDU: 31 Prozent

AfD: 30 Prozent

BSW: 14 Prozent

SPD: 7 Prozent

Grüne: 6 Prozent

Linke: 4 Prozent

FDP: -

Freie Wähler: -

Sonstige: 8 Prozent

Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag von Stern und RTL vom 20. August 2024

CDU: 33 Prozent

AfD: 30 Prozent

BSW: 13 Prozent

SPD: 6 Prozent

Grüne: 6 Prozent

Linke: 3 Prozent

FDP: -

Freie Wähler: -

Sonstige: 9 Prozent

Umfrage von Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF Politbarometers vom 9. August 2024

CDU: 34 Prozent

AfD: 30 Prozent

BSW: 11 Prozent

Grüne: 6 Prozent

SPD: 6 Prozent

Linke: 4 Prozent

FDP: -

Freie Wähler: -

Sonstige: 9

Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des MDR vom 20. Juni 2024

AfD: 30 Prozent

CDU: 29 Prozent

BSW: 15 Prozent

Linke: 3 Prozent

SPD: 7 Prozent

Grüne: 7 Prozent

FDP: -

Freie Wähler: -

Sonstige: 9

Civey-Umfrage im Auftrag der Sächsischen Zeitung vom 3. April 2024

AfD: 30 Prozent

CDU: 31 Prozent

BSW: 10 Prozent

SPD: 6 Prozent

Grüne: 6 Prozent

Linke: 5 Prozent

FDP: 3 Prozent

Freie Wähler: 3 Prozent

Sonstige: 6 Prozent

Hinweis: In manchen Umfrage-Ergebnissen werden andere Parteien nicht gesondert aufgeführt.

Landtagswahl 2024 in Sachsen: Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten

Wer sind die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien bei der Landtagswahl 2024 in Sachsen? Diese Übersicht zeigt es Ihnen:

AfD: Jörg Urban

BSW: Sabine Zimmermann

CDU: Michael Kretschmer

FDP: Robert Malorny

Grüne: Katja Meier, Franziska Schubert und Wolfram Günther

Linkspartei: Susanne Schaper und Stefan Hartmann

SPD: Petra Köpping

Wahlergebnisse der letzten Landtagswahl in Sachsen

2019 fanden die letzten Landtagswahlen in Sachsen statt. Damals schaffte es die CDU trotz größerer Verluste auf 32,1 Prozent der Stimmen. Dicht gefolgt von der AfD, die mit einem Ergebnis von 27,5 Prozent mehr als 17 Prozentpunkte seit der letzten Wahl zulegte. Drittstärkste Kraft wurde die Linke mit 10,4 Prozent. Das waren die Wahlergebnisse bei der sächsischen Landtagswahl im Jahr 2019:

CDU: 32,1 Prozent (-7,3)

Linke: 10,4 Prozent (-8,5)

SPD: 7,7 Prozent (-4,6)

AfD: 27,5 Prozent (+17,8)

Grüne: 8,6 Prozent (+2,9)

FDP: 4,5 Prozent (+0,7)

Freie Wähler: 3,4 Prozent (+1,8)

Andere: 5,8 Prozent (-2,8)