Sachsen-Wahl 2024: Wer ist wahlberechtigt?

An vielen Orten in Deutschland wird im Jahr 2024 gewählt. In Baden-Württemberg und vielen anderen Bundesländern finden dieses Jahr Kommunalwahlen statt. In ganz Deutschland und darüber hinaus noch in der gesamten EU wird das EU-Parlament im Rahmen der Europawahl gewählt. Und in einigen Bundesländern stehen sogar Landtagswahlen an. Neben Thüringen und Brandenburg ist das ebenfalls in Sachsen der Fall.

Gewählt wird am Sonntag, 1. September 2024, in ganz Sachsen. Es geht um den achten Landtag in der Geschichte des ostdeutschen Bundeslandes. Am selben Tag findet die Wahl in Thüringen statt, in Brandenburg wird der Landtag drei Wochen später, am 22. September gewählt.

Aber wer darf alles in Sachsen seine Stimme dazu beitragen, eine neue Legislative zu bestimmen? Wer ist bei der Sachsen-Wahl 2024 wahlberechtigt? Das Wichtigste kurz zusammengefasst.

Landtagswahl in Sachsen: Wer darf 2024 wählen?

Das Bundesland Sachsen definiert klar, wer am Tag der Landtagswahl seine Stimme abgeben darf. Auf der Website des Landes steht:

"Wahlberechtigt sind – mit wenigen gesetzlichen Ausnahmen – alle deutschen Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in Sachsen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben"

Die erwähnten gesetzlichen Ausnahmen betreffen Personen, denen gerichtlich das Wahlrecht entzogen worden ist, was allerdings kaum einen der Wählerinnen und Wähler Sachsen betreffen dürfte. Wer also am Tag der Wahl 18 Jahre alt und deutscher Staatsbürger ist, darf an der Landtagswahl teilnehmen.

Der Hauptwohnsitz in Sachsen muss laut dem Bundesland Sachsen bereits seit mindestens drei Monaten eingetragen sein, damit man wahlberechtigt ist. Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle Personen, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind. Dieses kann vor der Wahl von den Bürgerinnen und Bürgern Sachsens eingesehen werden.

Übrigens: Die AfD liegt aktuell in den Umfragen zur Landtagswahl in Sachsen vorne.