Tobias Hans muss um seine Wiederwahl als Ministerpräsident bangen

Umfragen zur Wahl im Saarland sehen seine Herausforderin Rehlinger vorn. Besser sieht es für den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein aus.

Zu einem schlechteren Zeitpunkt hätte er sich kaum anstecken können: Eine gute Woche ist es noch, bis im Saarland die Menschen zur Landtagswahl gerufen werden, doch statt um Stimmen zu werben, muss sich Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Tobias Hans in Quarantäne begeben. Corona hat auch ihn erwischt. "Es tut mir leid, dass ich jetzt erst mal keine persönlichen Termine mehr machen kann, aber ich werde von meinem Schreibtisch zu Hause aus weiter voll anpacken. Mein Team stärkt mir dabei den Rücken und wird nun noch mehr unterwegs sein", kündigte er an. Dabei müsste Hans dringend Wählerinnen und Wähler mobilisieren: Ein Regierungswechsel ist nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa mehr als wahrscheinlich. Seine Herausforderin, die stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, kann mit einem Wahlsieg rechnen.

"Immer mehr bisherige Wähler der Linken wandern inzwischen wieder zur SPD zurück", analysiert Forsa-Chef Manfred Güllner. "Seit der Bundestagswahl 2009 verlor die Linke im Saarland rund zwei Drittel ihrer Wähler. Im September letzten Jahres gaben nur noch fünf und nicht mehr 15 von 100 Wahlberechtigten wie noch 2009 der Linken ihre Stimme." Die Sozialdemokraten können also auf einen deutlichen Zugewinn hoffen. "Ein Wahlerfolg der SPD ist auch deshalb zu erwarten, weil Anke Rehlinger im Saarland sehr große, der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans aber deutlich geringere Sympathien genießt", so Güllner. Die Bundespolitik spiele dabei eine untergeordnete Rolle. Auch eine Umfrage von Infratest dimap sieht die SPD bei 38 Prozent, die CDU bei 29 Prozent.

Daniel Günther gehört zu den beliebtesten Ministerpräsidenten

Anders als im Saarland braucht sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wenig Sorgen zu machen. In Schleswig-Holstein wird am 8. Mai gewählt. "Schon 2019 lag Daniel Günther im Forsa-Ministerpräsidenten-Ranking (ermittelt wurde der Grad der Zufriedenheit mit der Arbeit der 16 Länderchefs) nach Winfried Kretschmann auf Rang zwei", erklärt Manfred Güllner. Auch einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap zufolge ist der Zuspruch für ihn ungewöhnlich groß. Die CDU liegt in der Umfrage mit 33 Prozent klar vorne. SPD und Grüne kommen in der sogenannten Sonntagsfrage jeweils auf 20 Prozent. Es folgen die FDP mit 9 Prozent, die AfD mit 6 und der von der Fünf-Prozent-Klausel befreite SSW mit 4 Prozent. Die Linke würde mit 3 Prozent erneut den Einzug in den Landtag verpassen. Wären die Umfragezahlen Wahlergebnisse, könnten CDU und Grüne ohne die FDP regieren. Eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und der FDP wäre rein rechnerisch ebenfalls möglich, ein Bündnis aus SPD, Grünen und SSW hätte dagegen keine Mehrheit.

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Spitzenkandidat für die kommenden Landtagswahlen, liegt in den Umfragen vorn. Foto: Christian Charisius, dpa

Die dritte Landtagswahl in diesem Jahr wird am 15. Mai in Nordrhein-Westfalen abgehalten. Hier liegt die CDU aktuell bei 32 Prozent und damit fünf Prozentpunkte vor der SPD. Dennoch glaubt Forsa-Chef Manfred Güllner, dass das Rennen noch weitgehend offen sei zwischen dem amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) und Thomas Kutschaty (SPD). In NRW regiert seit 2017 eine schwarz-gelbe Koalition. Wüst hatte das Amt des NRW-Ministerpräsidenten Ende Oktober übernommen, nachdem sein Vorgänger Armin Laschet als Unionskanzlerkandidat bei der Bundestagswahl gescheitert war.

