In Bayern werden jetzt Erdnüsse geerntet

Angesichts von Trockenheit und Wärme geht die bayerische Landwirtschaft revolutionäre Wege. Was Franz-Josef Strauss darüber denken würde?

Hat es Franz Josef Strauss geahnt, dass es wegen des Klimawandels in Bayern irgendwann hinten höher wird als vorn? Dass statt Kühen auf den Weiden irgendwann Giraffen und Zebras über die bayerischen Steppen zwischen Niederkaltenkirchen und Oberpfaffenhofen ziehen?

Fast könnte man es glauben, wenn man ein Zitat des 1988 verstorbenen bayerischen Ministerpräsidenten hervorkramt: "Was mich angeht, würde ich lieber Ananas in Alaska züchten, als Bundeskanzler zu sein." Es drängte FJS nach ganz vorn. Aber er hätte es niemals nicht offen zugegeben. Der Mann, dessen Plakat Markus Söder in seinem Jugendzimmer hängen hatte, besaß Weitblick.

Wie man in Bayern nun Erdnüsse anbauen kann

Trotz des Klimawandels gestaltet sich zwar die Ananaszucht im gar nicht mehr so ewigen Eis noch schwierig. In Niederbayern jedoch sind die Landwirtschafts-Experten auf revolutionären Pfaden unterwegs.

Da Hitze Hitze und Trockenheit den Landwirten Kopfzerbrechen bereiten, probieren sie Neues aus. Saurüben, Kartoffeln und Mais waren gestern. Die Zukunft gehört der Erdnuss. 118 Tage nach der Aussaat sind in dieser Woche erste Erdnüsse eines Klimawandel-Projektes der Landesanstalt für Landwirtschaft geerntet worden.

Bereits seit Längerem experimentiert man mit trockentoleranten Pflanzen. Neben Erdnüssen auch mit Sesam oder Mungobohnen. Der Vorteil von Erdnüssen: Sie sind Pfahlwurzler, deren Wurzel schon vier Wochen nach der Saat bis zu zwei Meter tief in den Erdboden wachsen. Das heißt, die Wurzeln erreichen auch dann noch Wasser, wenn der Boden von oben her mangels Regen austrocknet. Was wird als Nächstes in Bayern angebaut – Kaffee, Bananen, Maniok? FJS hätte bestimmt eine schneidige Antwort auf diese Frage.

