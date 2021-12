Omikron-Nachmeldungen: Lauterbach und RKI warnen vor verzerrter Datenlage

Die konkrete Einschätzung der Pandemielage wird durch ungenaue Daten erschwert. Über die Feiertage fehlen dem RKI wichtige Meldungen zur Verbreitung der Coronavirus-Variante Omikron

Blickt man auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland, die das Robert Koch-Institut täglich herausgibt, ist es erstaunlich, wie schnell die Inzidenzen sinken. Doch ganz so einfach ist es nicht. Fest steht, dass sich in Deutschland – wie in vielen anderen Ländern auch – die Omikron-Mutante des Coronavirus derzeit rapide ausbreitet. Wie schnell genau, ist schwer zu sagen. Denn laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) wird die konkrete Einschätzung der Pandemielage durch ungenaue Daten erschwert.

Die Dynamik bei Omikron sei „in den offiziellen Zahlen nicht zutreffend abgebildet wegen der Testausfälle und Meldeverzögerungen“, sagte Lauterbach der Bild-Zeitung. „Ich beschaffe mir gerade mit dem RKI und zahlreichen Datenquellen aus ganz Deutschland ein Gesamtbild zur Lage.“

Feiertage sorgen für Nachmeldungen

Die dürftige Datenlage ist wegen der Feiertage entstanden. Dadurch kommt es auch in diesem Jahr laut Robert Koch-Institut (RKI) unter anderem bei der Weitergabe von Daten zu Verzögerungen. Viele Menschen sind über die Weihnachtsfeiertage im Urlaub, zahlreiche Arztpraxen haben geschlossen. Außerdem wird an Feiertagen weniger getestet. Für diese Woche rechnet das RKI jedoch schon mit einer „hohen Anzahl an Neu- und Nachmeldungen“. Spätestens bis zur Ministerpräsidentenkonferenz am 7. Januar soll jedoch das Infektionsgeschehen wieder realistisch nachzuvollziehen sein.

Verbreitung von Omikron: Anteil steigt stark

Innerhalb eines Tages war am Dienstag die Zahl der sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle in Deutschland stark gestiegen – um 45 Prozent. Es gab demnach mit 10.443 Fällen erstmals eine fünfstellige Gesamtzahl bei dieser Virusvariante. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es derzeit über 3400 Omikron-Fälle, in Bayern sind 1896 mit der Variante infiziert.

Den Angaben zufolge gab es bisher vier Todesfälle im Zusammenhang mit einer Omikron-Infektion: drei Menschen aus der Altersgruppe 60 bis 79 Jahre und einen aus der Gruppe 35 bis 59 Jahre.

