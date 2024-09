Mann soll 25-Jährige getötet haben - Untersuchungshaft

Ein 45-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er eine 25-Jährige aus Bad Teinach-Zavelstein (Kreis Calw) getötet haben soll. Die seit Anfang September vermisste Frau war am Montag tot in einem Wald in der Nähe ihres Wohnorts gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

Der Tatverdächtige kannte die Frau persönlich, nähere Angaben zu der Beziehung wurden nicht gemacht. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Tübingen habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen, berichteten die Ermittler.

Die Polizei bildete für den Fall eine Sonderkommission mit der Bezeichnung «Hirsch». Es werde weiter zu Hintergründen der Tat und möglichen Motiven ermittelt, hieß es. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.