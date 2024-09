Redet das Land nicht ständig schlecht!

Ein Spätsommerabend in der Nähe von München. Ein Freund feiert seinen Geburtstag tief in den 50ern. Nachbarn und Freunde sind da, sie stammen aus Italien, Ungarn und Baden-Württemberg, leben und arbeiten alle teils schon seit Jahrzehnten in und um München. Erwachsene Kinder sind dabei, sie haben nach dem Studium den ersten echten Job in Aussicht. Die Gespräche drehen sich um Oktoberfest und alkoholfreies Augustiner, Steuererleichterungen bei Hybrid-Dienstwagen und die Frage, wo man in Berlin auf die Schnelle ein bezahlbares WG-Zimmer bekommt.

Ein normaler Abend, freundliche Menschen und eine Erkenntnis, die nach den Wahlen im Osten Deutschlands und der Aufgeregtheit im politischen Berlin leicht aus dem Blick gerät: So schlecht geht es uns wirklich nicht.

Die Deutschen sind fertig mit der Ampel – aber das ist nur die halbe Wahrheit

Sicher, eine zufällige Geburtstagsgesellschaft ist kein repräsentativer Durchschnitt des Landes. Und natürlich wollen die Bürgerinnen und Bürger bei den Wahlen ist Ostdeutschland ein Protest-Signal senden, wenn sie AfD und BSW mit ebenso vielen Stimmen ausstatten wie CDU, SPD und Grüne. Die Unfähigkeit, selbst handwerklich erwartbares Geschäft wie den jährlichen Haushalt einigermaßen geräuschlos aufzustellen, dazu das Raunen vom Koalitionsbruch als ständiges Hintergrundgeräusch – die Menschen sind fertig mit der Ampel.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger fragen, welches positive, nach vorne blickende Angebot beispielsweise die Union für die kommende Bundestagswahl im Sortiment hat. Das Schlechtmachen des politischen Gegners, die fast schon hysterische Hetze gegen eine demokratische Partei wie die Grünen, die brachialen Angriffe auf den Kanzler, der ja, unabhängig davon, wie schwach er ist, Deutschland noch ein Jahr lang in der Welt vertreten wird – Friedrich Merz und Markus Söder machen das alles seit Monaten wortgewaltig vor. Nur: Ist das wirklich das, was die Wählerinnen und Wählern von ihnen erwarten?

„Mit Frust alleine gewinnt man keine Wahlen“

Aufmerken lässt, dass gleich zwei prominente Politiker aus CDU und CSU einen Kurswechsel einfordern. CSU-Vize Manfred Weber warnte im Interview mit unserer Redaktion davor, das Land nur schlechtzureden. „Mit Frust alleine gewinnt man keine Wahlen.“ Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst mahnt, es sei „brandgefährlich, ständig nur schwarzzumalen. Das Gefühl, dass Deutschland kaputt ist, dass mit diesem Land kein Staat mehr zu machen ist, dass alles schlecht ist, davon nähren sich Extremisten“.

Kanzlerkandidat Merz sollte sich den Rat der beiden Kollegen, die im Gegensatz zu ihm schon mal wichtige Wahlen gewonnen haben, zu Herzen nehmen. Statt die Menschen mit der Forderung aufzuwiegeln, an den Grenzen den Notstand auszurufen, könnte er auch mal jene loben, die sich täglich um die Integration von Flüchtlingen kümmern. Selbstverständlich, Messerattacken und irreguläre Migration brauchen eine Reaktion, eine Antwort. Doch wenn zwei Drittel der syrischen Flüchtlinge, die 2015 nach Deutschland gekommen sind, inzwischen einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz haben, ist das ein Erfolg, auf den man auch mal stolz sein kann. Nur: Wurde er je im Bundestag erwähnt?

Statt zu jammern, sollte Merz konkret sagen, was er besser machen will – schließlich werden sich globale Migrationsströme, Haushaltszwänge, hohe Strompreise und die rauer werdende Konkurrenz auf den Weltmärkten nicht in Luft auflösen, nur weil sich ein bald 70-jähriger seinen Lebenstraum erfüllt und nach Jahrzehnten abseits der Politik doch noch Kanzler wird. Merz hat recht: Die Ampel hat gezeigt, dass sie es nicht kann. Wie er es aber besser machen will, darüber wissen wir nichts. Es ist Zeit für (s)eine positive Agenda.