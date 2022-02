Zwischen Washington und Moskau muss Scholz klare Kante zeigen

Der neue Bundeskanzler steht vor brisanten Reisen. Duckt er sich in der Ukraine-Krise weiter weg, riskiert er das Verhältnis zum wichtigsten Partner USA.

Wo Deutschland steht – das muss Olaf Scholz jetzt klarmachen. Kaum zwei Monate im Amt, geht es für den Bundeskanzler bei seinen Reisen in die USA und eine Woche später in die Ukraine und nach Russland um das ganz große Ganze. Darum, wie viel Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit der Bundesregierung jenseits von Sonntagsreden letztlich wert sind. Darum, ob die Zweifel langjähriger Verbündeter und Partner an der deutschen Bündnistreue weiter wachsen. Und darum, ob sich in autoritären Staaten der Eindruck verfestigt, dass selbst aggressivstes Verhalten in Berlin nie für mehr als einen zaghaft erhobenen Zeigefinger sorgt.

US-Präsident Biden ist mächtig genervt

Bei seinem Antrittsbesuch in den USA trifft Scholz auf einen Präsidenten, der mächtig genervt ist vom deutschen Wegducken in der Ukraine-Krise. Mehr als 100.000 bis an die Zähne bewaffnete russische Kämpfer stehen seit Wochen an der Grenze zur Ukraine. Und alles, was Berlin einfällt, ist, die Lieferung von 5000 Helmen anzubieten. Die Russen verlangen vom Westen weitreichende „Sicherheitsgarantien“, die darauf hinauslaufen, dass Moskau letztlich die Bedingungen der europäischen Politik diktieren würde. Ob ein Land einem Bündnis beitritt, entschiede dann nicht mehr das jeweilige Volk, sondern der Kreml.

Im Osten Europas sind die Ängste vor Russlands Aggression sehr real, die baltischen Staaten oder Polen etwa blicken fassungslos auf Deutschland, das dazu keine klaren Worte findet und sich mit der Gaspipeline Nord Stream 2 sogar noch abhängiger von Moskau zu machen droht. Dass Scholz nach einigem Zögern beteuert hat, dass im Falle eines russischen Einmarsches alle Möglichkeiten auf den Tisch müssten, wozu dann wohl auch ein Stopp für Nord Stream 2 gehören würde, wird die USA kaum besänftigen. Dass bei Greifswald feierlich der russische Gashahn aufgedreht wird, während in der Ukraine russische Waffen töten, ist undenkbar. Washington wünscht sich von Berlin keine hohlen Gesten. Deutschland muss aus amerikanischer Sicht endlich mehr Verantwortung für die Sicherheit in Europa übernehmen. In diesem Punkt ist sich US-Präsident Joe Biden übrigens mit seinem polternden Amtsvorgänger Donald Trump völlig einig. Biden agiert sanfter, doch jetzt wird er von Deutschland eine unmissverständliche Haltung gegen die russischen Aggressionen einfordern.

Olympischer Schulterschluss der Autokraten

Trifft Scholz mit leeren Händen in Washington ein, wird Deutschlands Beziehung zu seinem wichtigsten Partner empfindlichen Schaden nehmen. Kann sich Deutschland das leisten? Wer diese Kernfrage deutscher Gegenwart beantworten will, muss in die Vergangenheit blicken und in die Zukunft. Westdeutschland hat unter amerikanischem Schutz auf den Ruinen der NS-Diktatur zum freiheitlich-demokratischen Staat reifen können. Ostdeutschland ist mit der sozialistischen Diktatur als Satellit der Sowjetunion in jeder Hinsicht schlechter gefahren. Ein bedrohlicher Ausblick auf die Zukunft bietet sich gerade in Peking, wo sich die autoritären Machthaber von China und Russland vor olympischer Kulisse in der Disziplin Schulterschluss üben.

Scholz' Aufgabe ist also klar: Er muss die lädierten Beziehungen zu Deutschlands wichtigstem Partner, den USA, wieder kitten. Erst wenn das gelingt, kann er eine eigene „Ostpolitik“ entwickeln. Willy Brandt, der erste SPD-Kanzler, hat es vorgemacht. Dialogbereitschaft und Offenheit gegenüber Russland waren nur die eine Seite seines Ansatzes. Brandt setzte zugleich auf die felsenfeste Verankerung Deutschlands im westlichen Werte- und Verteidigungsbündnis. Leider vergessen das heute viele.