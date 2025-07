Nach Linnemann-Absage: Die CDU sucht einen Wirtschaftsminister

Mit den Themen Migration und Wirtschaft hat die Union die Wahl gewonnen. Die Zahl der Flüchtlinge runter, die Wachstumszahl rauf, lauteten die beiden zentralen Botschaften. Neben CDU-Chef Friedrich Merz stand Generalsekretär Carsten Linnemann wie kein Zweiter für die Wirtschaftswende. Unablässig bespielte er das Thema im vergangenen Jahr und natürlich auch im zurückliegenden Wahlkampf.

Doch jetzt kommt der Wirtschaftswende der Steuermann abhanden. Linnemann hat für das Wirtschaftsministerium abgesagt. „Mein Bauchgefühl sagt mir an dieser Stelle: Als Generalsekretär kann ich besser den Politikwechsel forcieren. Das werde ich tun“, sagte der 47-Jährige am Dienstag in einer kurzen Videosequenz.

CDU-Mann Carsten Linnemann galt als Idealbesetzung für das Wirtschaftsministerium

Der promovierte Volkswirt galt als Idealbesetzung für den Posten. Kurzer Draht zur Merz, dem künftigen Kanzler, gepaart mit dem geistigen Rüstzeug der klassischen deutschen Wirtschaftspolitik. Der Staat setzt den Rahmen und hält sich sonst raus, die Unternehmen machen. „Einfach mal machen“, war dann auch Linnemanns Leitmotiv.

Und nun? In der Union wurden sofort Stimmen laut, den Posten adäquat zu besetzen, damit die versprochene Wirtschaftswende auch tatsächlich umgesetzt wird. „Nach der Entscheidung Linnemanns ist es jetzt umso wichtiger, dass die Union für diese Schlüsselposition eine Ministerin oder einen Minister mit klarem wirtschaftsliberalen Profil und einer hohen Glaubwürdigkeit gerade auch in Unternehmerkreisen nominiert“, sagte der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, unserer Redaktion.

Solch ein Profil bringt nach Meinung einiger Jens Spahn mit, der nach seiner Zeit als Gesundheitsminister eifrig Wirtschaftsthemen beackert hat. Für ihn galt bisher, dass im Kabinett kein Platz für einen weiteren Mann aus Nordrhein-Westfalen ist. Doch nach Linnemanns Rückzieher ist eine Lücke entstanden, in die Spahn rücken kann. Erfahrung im Regierungsgeschäft bringt der 44-Jährige mit. Im ARD-Morgenmagazin erklärte er vor wenigen Tagen den Zuschauern, worauf sich Union und SPD im Koalitionsvertrag in ökonomischen Fragen geeinigt haben. „Wachstum ist die Voraussetzung für alles andere“, sagte Spahn und führte dann aus, wie die Konjunktur angekurbelt werden soll. Der Mann aus Münster war einer der Ersten, der Linnemann für seinen Einsatz dankte. „Für die Partei ist das eine echt gute Nachricht, er wird die Anliegen unserer Wähler und Mitglieder weiter stark vertreten“, erklärte er.

Arbeitszeiten, Bürgergeld, Aktivrente: Linnemanns Kernthemen regelt der Arbeitsminister

Dass Carsten Linnemann nicht zugegriffen hat, dürfte auch am Zuschnitt des Wirtschaftsministeriums liegen. Längere Arbeitszeiten, eine Reform des Bürgergeldes unter neuem Namen, die Aktivrente für ältere Beschäftigte, die nicht in den Ruhestand gehen wollen – all das hat er in den Koalitionsverhandlungen der SPD abgerungen. Umgesetzt werden diese Beschlüsse aber künftig durch den neuen Arbeitsminister. Und der kommt von der SPD. Der künftige Wirtschaftsminister wird sich vorrangig um die Energiewende kümmern. Auch diese Aufgabe ist wichtig für die deutsche Wirtschaft, aber Linnemann hat dieses Feld zuletzt weniger bestellt.

Wegen der Koalition mit den Sozialdemokraten ist von der Wirtschaftswende in seinem Sinne ohnehin ein Teil weggebrochen. Das Schleifen der Schuldenbremse passt beispielsweise nicht zur Wirtschaftsphilosophie von Linnemann und Merz, ist aber der Preis des Regierens. Ob das Leben als Generalsekretär einfacher ist als in der Position des Wirtschaftsministers, ist nicht ausgemacht. Der General wird bei vielen Gelegenheiten erklären müssen, warum Kanzler Merz keine CDU-Politik pur macht.