Wie eine Augsburgerin gegen Hunger und Armut kämpft

Die alarmierenden Nachrichten für die weltweite Entwicklungshilfe reißen nicht ab. US-Präsident Donald Trump hat in seiner zweiten Amtszeit dafür gesorgt, dass die Vereinigten Staaten nicht nur ihr eigenes Engagement rigoros zurückfahren, sondern auch Zahlungen an Organisationen der Vereinten Nationen. Parallel dazu haben viele westliche Staaten – darunter auch Deutschland – ihre Budgets in den Sparten Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe spürbar gesenkt.

Kein Wunder, dass die neue Deutschland-Chefin der international tätigen Entwicklungsorganisation ONE, Lisa Ditlmann, gar nicht erst den Versuch unternimmt, die Umstände, unter denen sie ihren Posten angetreten hat, schönzureden. „Das ist natürlich dramatisch. Die Auswirkungen sind schon jetzt sehr real, da die USA die wichtigsten Geldgeber waren. Jetzt fehlen vielen wichtigen UN-Organisationen, wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), viel Geld“, sagt die gebürtige Augsburgerin im Gespräch mit unserer Redaktion. Tatsächlich warnen Experten seit Monaten vor den dramatischen, oft lebensbedrohlichen Auswirkungen für Millionen von Menschen.

Icon vergrößern Lisa Ditlmann aus Augsburg ist neue Deutschland-Direktorin der Entwicklungsorganisation ONE. Foto: ONE Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lisa Ditlmann aus Augsburg ist neue Deutschland-Direktorin der Entwicklungsorganisation ONE. Foto: ONE

Deutschland werde das nicht auffangen können, sagt Ditlmann. Gleichzeitig sei es aber sehr wichtig, dass es dann zumindest im Rahmen dessen, was bisher geleistet wurde, ein verlässlicher Partner bleibe. Hinter dieser Formulierung verbirgt sich die Erwartung, dass die Bundesregierung ihren Kurs, die Finanzierung für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit herunterzufahren, überdenkt.

Der Sänger der irischen Rockband U2 ist einer der Gründer der Organisation

Lisa Ditlmann kennt ihr Metier. Vor ihrem Aufstieg zur Deutschland-Direktorin der von Bono - weltbekannt als Sänger der irischen Rockband U2 - mitgegründeten Organisation war sie bereits von 2016 an für die Öffentlichkeitsarbeit von ONE tätig. Es waren die politisch aktiven Eltern, die bei ihr eine Eigendynamik auslösten. „Ich habe schon als Jugendliche angefangen, mich für Naturschutz zu engagieren. Wir hatten da eine Gruppe, die sich Green Team nannte. Einmal haben wir uns vor ein amerikanisches Fastfood-Restaurant am Augsburger Königsplatz gestellt und den Leuten Teller aus Porzellan angeboten, auf denen sie sich ihren Hamburger servieren lassen konnten – anstatt der damals üblichen Styropor-Verpackungen“, erinnert sich die 39-Jährige. In Berlin studierte sie Politikwissenschaft und Volkswirtschaft, flankiert von Praktika in Ministerien, aber auch bei internationalen Organisationen.

Lisa Ditlmann zeigte ihr Talent als „kluge Strategin“

Bei ONE erwies sich Ditlmann als „kluge Strategin“, die „in hitzigen Zeiten wie diesen kühlen Kopf bewahrt“, sagt Stephan Exo-Kreischer, der inzwischen als Europadirektor tätig ist, über seine Nachfolgerin als Deutschland-Chefin.

Die Organisation betreibt selbst keine Entwicklungshilfeprojekte. Ein Schwerpunkt bei ONE sind Angebote für Ehrenamtliche sowie die Bereiche Kampagne und Öffentlichkeitsarbeit, mit einem Fokus auf Gesundheitspolitik. Dazu gehört der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria. „Durch das Bereitstellen von Malarianetzen oder lebensrettenden Aids-Medikamenten hat dieses Programm seit seiner Gründung 2002 rund 70 Millionen Menschen das Leben gerettet. Mehr als in Frankreich oder Großbritannien leben“, sagt Ditlmann.

Der zweite Schwerpunkt ist die politische Arbeit. Gezielt wird der Austausch mit Politikern und Politikerinnen gesucht, um für die eigenen Ziele zu werben. Ein Team aus Experten und Expertinnen unterfüttert die Arbeit von ONE mit wissenschaftlichen Analysen.

ONE kommt ohne staatliche Gelder aus

Finanziert wird ONE nach eigenen Angaben durch Stiftungen, einzelne Wohltäter und Unternehmen. Es wird weder öffentlich um Spenden geworben noch erhält ONE staatliche Gelder. Auch in Deutschland unterstützten Prominente wie Campino, Katja Riemann, Michael Mittermeier oder Jan Josef Liefers die Organisation.

Ditlmann spürt allerdings, dass die Akzeptanz in Teilen der Bevölkerung für ihre Arbeit gesunken ist. „Oft steht im Vordergrund, was ein Projekt kostet. Die Frage ist aber, ob es wirklich allein um Hilfe geht, wie der Ursprungsbegriff Entwicklungshilfe nahelegt. Geht es nicht eher um Investitionen und um Zusammenarbeit, also um Entwicklungszusammenarbeit?“ Dabei gebe es großartige Erfolge, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen würden. Ditlmann nennt als Beispiel, dass sich die Kindersterblichkeit halbiert hat oder dass Krankheiten wie Polio fast ausgerottet werden konnten. All dies müsse offensiver kommuniziert werden.

„Eine effektive Entwicklungszusammenarbeit liegt auch im Interesse unseres Landes. Deutschland ist schließlich eine Exportnation. Unser Wohlstand basiert darauf, dass wir mit anderen Ländern, denen es gut geht, Handel treiben können“, sagt Ditlmann.