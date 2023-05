Wahlbehörde: Erdogan gewinnt die Präsidentenstichwahl

In der Türkei findet die Stichwahl ums Präsidentenamt statt. Kann Amtsinhaber Erdogan sich gegen Herausforderer Kilicdaroglu behaupten? Verfolgen Sie die Wahl im Liveblog.

Am Sonntag wird es noch einmal spannend in der Türkei: Am 28. Mai steht die historische Stichwahl um das Präsidentenamt an. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan hatte Mitte Mai im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit von 49,5 Prozent knapp verfehlt. Sein Herausforderer und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu hatte 44,9 Prozent der Stimmen für sich gewonnnen.

Nun geht Erdogan als Favorit in die Stichwahl – zumal ihm einige zusätzliche Stimmen anderer Kandidaten zufallen könnten. So rief etwa der Drittplatzierte des ersten Wahlgangs, Sinan Ogan, seine Wähler dazu auf, bei der Abstimmung am Sonntag für Erdogan zu stimmen. Hat Herausforderer Kemal Kilicdaroglu dennoch eine Chance? In unserem Liveblog finden Sie alle wichtigen Updates und Neuigkeiten zur Wahl in der Türkei.

Liveblog zur Wahl in der Türkei: Bleibt Erdogan Präsident?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Liveticker anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Tickaroo GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Für die Entscheidung, wer künftig Präsident der Türkei sein wird, ist nicht nur von Bedeutung, wie die Bevölkerung innerhalb der Türkei abstimmt. Auch im Ausland leben viele türkische Staatsbürger, die den Ausgang der Stichwahl maßgeblich mitbeinflussen dürften.

Allerdings ist es so, dass die Türkei-Wahl im Ausland bereits am Mittwochabend um 22 Uhr beendet wurde. Weltweit gaben 1.839.488 Auslandstürken ihre Stimme ab, in Österreich wurde dabei laut türkischer Botschaft eine Rekord-Wahlbeteiligung erreicht. Im ersten Wahlgang hatten Türkinnen und Türken im Ausland mit 57,7 Prozent mehrheitlich für Amtsinhaber Erdogan gestimmt. Sein Herausforderer, Kemal Kilicdaroglu, kam auf knapp 40 Prozent der Stimmen.

Lesen Sie dazu auch