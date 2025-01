Trump als 47. US-Präsident vereidigt – harte Änderungen angekündigt

Wenn es nach Donald Trump geht, geschieht alles um ihn herum im Superlativ. Die größte Feier zur Amtseinführung eines US-Präsidenten. Die besten Ideen für Amerika. Und natürlich der großartigste Mann, den die Vereinigten Staaten je an ihrer Spitze hatten. Am Montag, 20. Januar 2025, wurde Donald Trump als 47. Präsident der USA vereidigt. Die Hotel-Preise in der Hauptstadt Washington D.C. stiegen im Rahmen des Events auf ungeahnte Höhen – maximal teuer also. Superlativ.

Einen neuen Besucherrekord stellte das Event wohl nicht auf. 2017 hatte Trmp einen Streit mit den Medien angezettelt, weil er nicht akzeptieren wollte, dass bei ihm weniger Menschen vor das US-Kapitol gekommen waren als vier Jahre zuvor bei Barack Obama. 2025 ist das wohl keine große Frage, weil die Amtseinführung des 78-Jährigen wegen eisiger Kälte nach drinnen verlegt wurde.

Trumps „Inauguration“ als Spektakel: Wer kommt, wer singt in Washington?

Er wolle nicht, dass Menschen verletzt würden oder in irgendeiner Weise zu Schaden kämen, und habe deshalb angeordnet, dass die Ansprache zur Amtseinführung, die Gebete und andere Reden am Montag in der Kuppelhalle des Kapitols stattfinden, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Traditionell findet die feierliche Zeremonie an der Westseite des Parlamentsgebäudes unter freiem Himmel statt. Wie die Feier ablief, wie die Reaktionen aus aller Welt auf den neuen, alten US-Präsidenten ausfallen und welche Besonderheiten es gibt, das erfahren Sie in unserem Live-Ticker.

Üblicherweise zieht die Amtseinführung Menschenmassen auf die National Mall, die große Promenade zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial. Trump schrieb bereits im Vorfeld der Inauguration, eine Sportarena im Stadtzentrum von Washington werde für Besucher geöffnet, um die Amtseinführung live per Übertragung zu verfolgen. Auch die traditionelle Parade werde dort stattfinden.

Trumps Amtseinführung bei Minusgraden – aber den Kälterekord hält Ronald Reagan

Dahinter steckt, dass die US-Hauptstadt Washington derzeit aus den Minusgraden nicht herauskommt. Zwar war es wohl nicht ganz so eisig wie bei Ronald Reagans zweiter Amtseinführung 1985, als es nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes mittags annähernd minus 14 Grad waren. Aber auch eisige Temperaturen um minus acht Grad sind nicht gemütlich.

Icon Galerie 21 Bilder Donald Trump wurde als 47. US-Präsident vereidigt. In einer feierlichen Zeremonie legten er und sein Vize J.D. Vance vor den Augen zahlreicher Prominenter den Amtseid ab. Während des Programms kam es auch zu kuriosen Szenen.

Auch Reagans zweite Amtseinführung musste in der Rotunde stattfinden. Seine Amtseinführung wird vom Wetterdienst als kälteste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1871 ausgegeben. Als „normale“ Höchsttemperatur am Tag der Amtseinführung gibt der Wetterdienst sieben Grad an. Die normale Tiefsttemperatur liege bei minus ein Grad. Mittags sei es üblicherweise um die drei Grad. Trump hat Kälteeinbrüche in der Vergangenheit immer wieder als Gelegenheit genutzt, um zu spotten, wo die Erderwärmung geblieben sei.

Für Joe Biden ist die Zeit im Weißen Haus mit Trumps Vereidigung endgültig vorbei. Der 82-Jährige hat in den vergangenen Wochen zwar noch Termine wahrgenommen, in der Öffentlichkeit spielte er aber eine untergeordnete Rolle – man konnte den Eindruck gewinnen, dass Trump bereits die Geschäfte übernommen habe. Einen Bericht über Bidens letzte Tage im Amt und was ihm nun bevorsteht, lesen Sie hier.

Zurück zu Donald Trumps Amtseinführung: Sein Team hatte vor wenigen Tagen das musikalische Programm bekannt gegeben. Die Nationalhymne bei der Zeremonie am Kapitol in der US-Hauptstadt Washington sang der Tenor Christopher Macchio. Auch ein alter Bekannter war bei der Vereidigung am Montag dabei: der Country-Sänger Lee Greenwood. Greenwoods Song „God Bless the USA“ ist so etwas wie die inoffizielle Trump-Hymne. Sie wurde im Wahlkampf traditionell bei Trumps Auftritten gespielt, wenn der Republikaner die Bühne betrat. Gemeinsam mit dem 82-Jährigen hatte Trump zuletzt eine Bibel vermarktet. (AZ/dpa)