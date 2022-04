Lockdown in Shanghai

Gefangen im chinesischen Albtraum

Plus Den Menschen in Shanghai wird ein weiteres Stück Freiheit genommen, die Wirtschaft der Volksrepublik stürzt ab. Und dann geschieht auch noch etwas eigentlich Undenkbares.

Von Fabian Kretschmer

In China ist etwas passiert, was nur alle paar Jahre vorkommt: Dem technologisch fortschrittlichsten Zensurapparat der Welt ist die Informationskontrolle vollständig entglitten. Millionenfach teilten die Bewohnerinnen und Bewohner Shanghais am Freitag ein Video, versteckten es hinter QR-Codes und in immer wieder neu arrangierten Formaten. Die Zensoren kamen in diesem „Katz und Maus“-Spiel mit dem Löschen gar nicht hinterher. Laut einer Notiz aus dem Staatsapparat, die unfreiwillig an die Öffentlichkeit gelangte, sollen binnen weniger Stunden 400 Millionen Menschen das Video mit dem Namen „Klang des April“ geschaut haben.

