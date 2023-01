Polizei räumt Lützerath – Aktivisten sehen Klimaziele gefährdet

Es war der Tag, auf den Polizei und Aktivisten gewartet hatten. Ein kleiner Ort im Rheinland muss dem Abbau von Braunkohle weichen. Die Aktion verläuft weitgehend reibungslos.

Das Dorf

Lützerath

im rheinischen

Kohlegebiet

wurde zum Symbol des Kampfes zwischen Klimaschützern und Energie-Konzernen. Seit Jahren wird dort um den Tagebau gerungen. Nun ist der

Konflikt

in die nächste Runde gegangen: Mit einem massiven Aufgebot hat die

. Die Einsatzkräfte kamen rascher voran als von vielen gedacht, es blieb überwiegend friedlich.

„Für die Polizei läuft bislang alles nach Plan“, sagte ein Sprecher. Allerdings kam es auch immer wieder zu Rangeleien und Auseinandersetzungen mit den Demonstranten. Der Energiekonzern RWE kündigte an, dass nach dem Polizeieinsatz als erstes ein eineinhalb Kilometer langer Zaun um den Ort gebaut werde. „Er markiert das betriebseigene Baustellengelände, wo in den nächsten Wochen die restlichen Gebäude, Nebenanlagen, Straßen und Kanäle der ehemaligen Siedlung zurückgebaut werden. Zudem werden Bäume und Sträucher entfernt“, schrieb der Konzern. Am Ortseingang von Lützerath begannen Bagger am Mittwoch bereits mit Abrissarbeiten. Auch eines der Ortsschilder von Lützerath wurde am frühen Nachmittag entfernt.

RWE will die unter dem Ort liegende Braunkohle für die Stromerzeugung abbauen. Das Unternehmen, aber auch die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen argumentieren, dass die Kohle unter Lützerath für Deutschlands Energiesicherheit notwendig sei.

Aktivisten in Lützerath: Mit Klimazielen nicht vereinbar

Die Aktivistinnen und Aktivisten verweisen hingegen auf Untersuchungen, wonach die Ausbeute eher gering und vor allem nicht mit den Klimazielen vereinbar sei. Der Ausstieg aus dem Kohleabbau im rheinischen Revier ist bis zum Jahr 2030 geplant – ein Kompromiss der Beteiligten. Kritik am Vorgehen von Politik und Industrie kommt vom Deuschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). „Es gibt ausreichend Kohle in den existierenden Flächen, ohne dass Lützerath abgebaggert werden muss“, sagt die Energie-Expertin Claudia Kemfert. „Daher ist die Einschätzung der Landesregierung schwer nachzuvollziehen.“

Doch es gibt auch andere Stimmen. Manfred Fischedick vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie glaubt, dass es gerade in der aktuellen Lage mit knappem Gas, in der unter anderem Braunkohlestaub in Kraftwerken Verwendung findet, energiewirtschaftlich durchaus sinnvoll sei, in Lützerath zu baggern. Hinzu kämen tagebauplanerische Aspekte. „Auf der einen Seite ist der Abraum, der beim Abbaggern von Lützerath entsteht, notwendig, um den benachbarten Tagebau Garzweiler I zu befüllen“, sagt er.

Habeck verteidigt die Aufgabe Lützeraths

Auf der anderen Seite brauche es hohe Abraummengen, um die Tagebau-Abbruchkanten dauerhaft zu befestigen. Für beide Maßnahmen müsse der Abraum wegen des großen Volumens aus der unmittelbaren Nähe kommen. „Anders ausgedrückt: Zum Erhalt von Lützerath müssten dann andere Orte im Tagebau weichen – eine Entscheidung, wenn man so will, zwischen Pest und Cholera“, so Fischedick.

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck verteidigte die Aufgabe Lützeraths, auch angesichts der Energiekrise. Es gebe auch guten Grund, für Klimaschutz auf die Straße zu gehen und „laut und vernehmlich“ zu protestieren, sagte er. Dies habe dazu beigetragen, dass das Thema wieder so eine große Rolle spiele. Er glaube auch, dass Protest Symbole brauche. „Aber die leergezogene Siedlung Lützerath, wo keiner mehr wohnt, ist aus meiner Sicht das falsche Symbol.“

Beendet ist der Protest in Lützerath nicht. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg will am Samstag in die Region kommen und sich mit Demonstranten treffen. (mit dpa)