Deutschland braucht eine lebendige Protestkultur

Eine Weile schien es so, als ob Fridays For Future selbst keine Zukunft hätte. Die Initiatorin Greta Thunberg ist zurzeit vor allem als Aktivistin in Sachen Israel und Palästina unterwegs, die letzte wirklich große Demo schon eine Weile her. Am Samstag allerdings war es wieder so weit: Bundesweit gingen Tausende für einen Klimastreik auf die Straße. Es wurde dringend Zeit.

Deutschland kann auf eine lebendige und vielfältige Protestkultur zurückblicken. Die Studentenbewegung der 1960er Jahre etwa: „Unter den Talaren: Muff von Tausend Jahren“, schallte es auf Deutschlands Straßen. In den 1980er Jahren etablierte sich die Friedensbewegung. Menschen gingen auf die Straße oder ketteten sich in Mutlangen ans Kasernentor, um gegen Pershing-Raketen und für Abrüstung zu protestieren. Um nur zwei Beispiele zu nennen.

Ein Klick für die Online-Petition: was bringt Protest vom Sofa aus?

Kamen im Februar 2003 noch rund 500.000 Menschen zur Anti-Irakkrieg-Demo in Berlin zusammen, so gingen die Teilnehmerzahlen danach zurück. Ein paar Ausnahmen gab es, die „Wir sind mehr“-Kundgebung gegen Rechts mit rund einer Viertelmillion Leuten im März 2019 beispielsweise. Aber zuletzt waren – wenn überhaupt so viele kamen - eher fünfstellige Teilnehmerzahlen die Regel.

Ein Grund dafür ist, dass sich der Protest teilweise ins Internet verlagert hat. Online-Petitionen lassen sich bequem vom Sofa aus erledigen. Meinungsbildung per Instagram? In Sekunden erledigt. Einen Smiley zu senden, das geht deutlich schneller, als ein Plakat zu malen und sich auf den Weg zu machen. Noch dazu, wenn es draußen regnet oder schneit.

Polizei als Freund und Helfer? Bei Demos treten Einsatzkräfte eher wie Soldaten auf

Ein anderer Grund ist die Aufrüstung der Polizei. An die Seite der Wasserwerfer ist schweres Gerät gerückt, bei Kundgebungen in der Hauptstadt etwa sind Beamtinnen und Beamte zu sehen, die Freund und Helfer sein wollen, aber in den Krieg ziehenden Soldaten ähneln. Die Arte-Dokumentation „Feindbild Polizei: Gewalt und Gegengewalt ohne Ende?“ hat einmal eindrucksvoll nachgewiesen, dass einige Länder, Frankreich beispielsweise, bewusst schwer bewaffnete Polizisten bereitstellen, um Menschen von der Demo-Teilnahme abzuhalten.

Kundgebungen sind immer auch Emotionen. Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges kamen zigtausende Menschen aus allen Teilen der Republik vors Brandenburger Tor. Sie konnten ihre Sorgen und Ängste mit anderen teilen, und zwar mit Wildfremden und nicht mit den ohnehin schon bekannten Gesichtern (und Meinungen) aus der Chatgruppe.

Gemeinsamer Protest stillt auch die Sehnsucht nach Miteinander

Das Kölner Rheingold Institut hat zu dem Thema bereits einige Untersuchungen veröffentlicht, der Befund ist aufschlussreich. „Das gemeinsame Aufstehen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie schafft ein lange vermisstes, gesellschaftliches Wir-Gefühl. Dieses Zugehörigkeitsgefühl verstärkt sich vor allem, wenn man während der Demonstrationen mit unbekannten Gleichgesinnten ins Gespräch kommt“, hieß es im Januar 2024. Kürzlich veröffentlichten die Forscher ein weiteres Papier, aus dem deutlich wird, dass sich die Stimmung gedreht hat. Mittlerweile gebe es „eine starke Sehnsucht nach einem verbindenden Miteinander“, so eine Feststellung, und: „95 Prozent der Befragten stimmen zu, dass wir angesichts der weltpolitischen Lage wieder mehr Zusammenhalt in Deutschland brauchen.“

Gesellschaftlicher Zusammenhalt lässt sich eben auch über Kundgebungen herstellen. Bringt es denn überhaupt noch was, auf die Straße zu gehen? Die Antwort auf diese Frage ist allein schon aus diesem einzigen Grund ein klares Ja. Die jüngste FFF-Demo hat es gezeigt, man darf sich schon auf die nächste freuen.