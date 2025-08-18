Anna-Theresa Korbutt: Kann diese Frau die Bahn retten?

Für Richard Lutz ist Schluss bei der Deutschen Bahn. Wer auf den Chefposten nachrückt? Unklar. Der Fahrgastverband Pro Bahn hat seinen Vorschlag jedenfalls überpünktlich aufgegleist: Jemand aus dem Verkehrssektor müsse es werden, so viel steht fest. „Und es sollte jemand sein, der nicht schon ewig und drei Tage im Bahn-Konzern ist“, sagte der Vize des Verbands, Lukas Iffländer, zum Anforderungsprofil. Jemand wie Anna-Theresa Korbutt also.

Die Managerin ist seit 2021 Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV). Sie steht für Innovation und ist klare Befürworterin des Deutschlandtickets. Ein Fachmagazin betitelte sie vergangenes Jahr gar als „Jeanne d‘Arc des ÖPNV“. Korbutt könne anecken, sagte Iffländer. Ist sie die Frau, die der Bahn zurück in die Spur helfen wird?

Anna-Theresa Korbutts Karriere bei der Deutschen Bahn begann in einem ICE

Anna-Theresa Korbutt wurde 1979 in Danzig geboren und wuchs in Paderborn auf. Sie stammt aus einer Leistungssportler-Familie, ist unter anderem mit der Kunstturnerin Olga Korbut verwandt, die 1972 für die Sowjetunion an den Olympischen Spielen in München teilnahm und durch ihren waghalsigen Salto am Stufenbarren berühmt wurde. Anna-Theresa Korbutt selbst war als professionelle Standardtänzerin aktiv, gewann 2011 eine Meisterschaft in der Schweiz.

Ihr Traumberuf als Kind sei Astronautin gewesen, erzählte sie im Podcast „Wegen guter Führung“ des Manager Magazins. Diese Karriere musste die heute 45-Jährige aufgrund einer chronischen Entzündung aber abhaken, bevor sie überhaupt beginnen konnte. Stattdessen studierte sie Betriebswirtschaftslehre und International Economics an der Universität Paderborn. An ihren ersten Job nach dem Studium – als Beraterin bei der Deutschen Bahn übrigens – kam sie durch eine Zufallsbegegnung. Ausgerechnet in einem Zug.

Anfang der 2000er saß Anna-Theresa Korbutt in einem rappelvollen Schnellzug von Hamburg nach Paderborn – im Bordbistro, denn eine Sitzplatzreservierung hatte sie nicht. Der Zug machte eine Vollbremsung, „dann hatte ich das Bier vom damaligen stellvertretenden Leiter des Inhouse Consultings der Deutschen Bahn auf meinen Klamotten“, erzählte sie in dem Podcast. Die beiden kamen ins Gespräch. „Ich war schon immer frech, das scheint ihm imponiert zu haben“, erinnert sich Korbutt. Kann man so sagen: „Nach der Zugfahrt hatte ich dann ein Jobangebot bei der Deutschen Bahn.“

Die HVV-Chefin lässt sich heute nicht mehr verbiegen

Mit 24 Jahren startete sie also in einem Team, in dem 13 Männer arbeiteten – und eine Frau. „Damals war es das Wichtigste in einem Konzern, nicht weiblich daherzukommen, sondern mit männlichen Attributen“, schreibt Korbutt in einem Brief an ihr jüngeres Ich, der im Januar in einer Zeitschrift veröffentlicht wurde. „Vom ersten Tag an wurde ich größtem Druck ausgesetzt, meine Weiblichkeit auszumerzen.“ Ihre Haare habe sie fortan nicht mehr offen getragen, die Schminke und den Schmuck weggelassen. Bis sie schließlich nicht mehr sie selbst gewesen sei.

Korbutt fand sich in einem Teufelskreis wieder, kämpfte mit Selbstzweifeln, die sie vorher nicht hatte. „Egal was ich tat – es war nicht genug – ich war nicht genug Mann.“ Dann habe sie ihrem Hadern ein Ende gesetzt und fand zurück zu sich selbst. Auch dank der Unterstützung zweier Kollegen. „Lass dir nicht einreden, dass Frauen nur dann wirklich erfolgreich sind, wenn sie wie Männer daherkommen“, rät Korbutt ihrem jüngeren Ich.

Inzwischen hat sie drei Kinder, auf der Social-Media-Plattform LinkedIn teilt sie Einblicke in ihren Alltag. Auch, weil sie oft gefragt werde, wie sie das mit drei Kindern und dem Job hinkriegt. Die Mischung tue ihr sehr gut, meint sie, „denn ich kann mich um meine beiden Herzensangelegenheiten kümmern“. Die Managerin lebt in Wien und Hamburg.

Verkehrsminister Schnieder will bis September eine Nachfolge finden

Nach sieben Jahren bei der Deutschen Bahn wechselte Anna-Theresa Korbutt zu den Österreichischen Bundesbahnen, leitete dort die Konzernstrategie und Unternehmensentwicklung. Seit 2021 ist sie Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbunds und koordinierte dort federführend die Einführung des 9-Euro-Tickets. Gleichzeitig machte sie das Ticketsystem ersichtlicher und ersetzte die 70 verschiedenen Zeitfahrkarten durch drei. Eine Frau für die Deutsche Bahn?

Bis seine Nachfolge geklärt ist, bleibt Richard Lutz Geschäftsführer. In etwa einem Monat will Verkehrsminister Patrick Schnieder einen Plan zur Reform des Konzerns vorstellen. Bis dahin hofft er, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gefunden zu haben. Neben Korbutt kursieren auch noch weitere Namen, etwa der des kurzzeitigen Finanzministers Jörg Kukies und der DB Regio-Chefin Evelyn Palla.