Tragödie bei Probeflug: Zehn Opfer nach Hubschrauber-Crash

In Malaysia übt das Militär mit Hubschraubern Formationsflüge für eine Parade. Plötzlich kommt es zu einer Kollision - mit tragischen Folgen.

In Malaysia sind zwei Militärhubschrauber bei Trainingsflügen für eine Militärparade über einem Stadion zusammengeprallt und abgestürzt.

Zehn Crew-Mitglieder seien dabei ums Leben gekommen, berichtete die malaysische Zeitung "The Star" unter Berufung auf die Royal Malaysian Navy (RMN). Die Kollision ereignete sich Morgen (Ortszeit) über einem Stadion der Marine in der Stadt Lumut an der Westküste.

Nach Angaben der Marine stürzte einer der Hubschrauber auf eine Treppe in dem Stadion, der andere in ein Schwimmbad in einem angrenzenden Sportzentrum. Auf Fotos waren die völlig zerstörten Überreste der Helikopter zu sehen. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Eine Untersuchungskommission soll zur Klärung beitragen.

Die Flüge waren laut dem Sender "Channel News Asia" (CNA) Teil der Proben für die Parade zum 90. Navy Day des südostasiatischen Landes, die in wenigen Tagen stattfinden soll. Bei den Hubschraubern handelte es sich um einen Eurocopter Fennec und um eine Agusta-Westland AW139.

(dpa)