Manuel Hagel auf Tour: Dieser CDU-Mann könnte Winfried Kretschmann ablösen

Wer hochhinaus will, muss bisweilen tief hinabsteigen. Und sei es in ein schmutziges Erdloch in einer feuchten Höhle der Schwäbischen Alb. Wo neben Speerspitzen, Schmuck und Kunstobjekten auch die berühmte „Venus vom Hohle Fels“ ausgegraben worden ist. Wo die Menschwerdung quasi begann, weil die Objekte als die ältesten Zeugnisse von Kunst, Musik und Glauben auf Erden gelten. „Es ist unglaublich spannend, über die eigenen Wurzeln zu forschen“, sagt Manuel Hagel, während Archäologen ihm zeigen, wie sie die Fundstücke freilegen. „Es ist so wichtig für unsere Identität, woher wir kommen und wer wir sind“, fährt Hagel fort. Und könnte damit glatt auch die CDU meinen.

Nun mag es ein gewagter Sprung sein von der Menschwerdung zu den Christdemokraten im Südwesten. Interessanterweise hat Hagel aber vor einigen Monaten bei der Bekanntgabe seiner Spitzenkandidatur für die Landtagswahl in Baden-Württemberg ganz ähnliches gesagt. Damals, in einer umgebauten Scheune in Ehingen, erklärte er: „Dieser Ort passt gut zu uns. Wir müssen wissen, woher wir kommen und wohin wir wollen.“ Auf die Gegenwart bezogen kommt die CDU jedenfalls aus einer Identitätskrise, und weiß sehr genau, wohin sie wieder will: an die Macht. Und zwar mit Manuel Hagel an der Spitze, der in seiner Partei und bei seinen Anhängern eine Euphorie entfacht, die sich kaum mehr bremsen lässt. So wird er während seiner Sommertour, wozu auch der Besuch im Hohle Fels gehört, allerorts schon als „nächster Ministerpräsident Baden-Württembergs“ empfangen.

Die voreiligen Huldigungen sind dem Hoffnungsträger sichtlich unangenehm, er begegnet ihnen höflich, aber beschwichtigend. Denn wenn der Ehinger eines glaubhaft verkörpert, ist es Bodenständigkeit und Bescheidenheit. Keine Selbstverständlichkeit bei einem 37-jährigen Politiker mit einer Karriere im Hochgeschwindigkeitstempo. Ursprünglich wollte er Förster werden, entschied sich jedoch für ein Banklehre, wurde schließlich jüngster Sparkassendirektor im Land, jüngster Landtagsabgeordneter, jüngster Landesgeneralsekretär, stieg erst zum Fraktions- und dann auch zum Parteichef auf. Und wird er nach der Landtagswahl im März 2026 auch jüngster Ministerpräsident in der Geschichte Baden-Württembergs?

Vieles spricht dafür, bisher nur weniges dagegen. Die CDU liegt in Umfragen seit Monaten stabil zehn Prozentpunkte vor den Grünen, im Land herrscht allem Anschein nach eine Wechselstimmung, Winfried Kretschmann regiert schon seit mehr als 14 Jahren. Als Manko wird dagegen gerne der geringe Bekanntheitsgrad des Kandidaten genannt, der nur jedem fünften Wahlberechtigten ein Begriff sein soll. Und Beobachter fragen auch, ob er mit seinem schwäbischen Idiom und mit dem jugendlichen Erscheinungsbild überhaupt das Format mitbringt, um in der Villa Reitzenstein den stolzen Südwesten durch die aktuellen Krisenzeiten zu führen.

Ginge es allein nach dem Äußeren, dürften sich Skeptiker an diesem Tag womöglich bestätigt fühlen. Auf seiner Sommertour besucht Hagel im Zollernalbkreis den TSV Burladingen 1863, samt Mitmachprogramm und in entsprechendem Dress. Da wirkt Hagel dann doch etwas ungewohnt in kurzen Hosen und Sneakern, mit akkuratem Haarschnitt und Brille, leicht zu verwechseln mit einem Sportlehrer oder vielleicht dem Vorsitzenden der örtlichen Jungen Union. Aber eher weniger wie der Landesvater in spe. Der Eindruck schwindet jedoch, sobald Hagel gut gelaunt in Aktion tritt: als er sich mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hailfinger und unter Anleitung von Seniorenweltmeister Wendelin Acker (92) aufwärmt, als er auf der Matte Purzelbäume schlägt, über Kästen springt und sich mit den Kindern einen Wettlauf durch die Turnhalle liefert. Und das unter Beifall und Begeisterung der erwachsenen Zuschauer, und die sollen ihn ja schließlich wählen.

In Hagel finden sie einen nahbaren Politiker, der Familienvater mit drei Kindern kommt selbst aus dem Ländlichen, als langjähriger Gemeinderat, weiß er um die kleinen Dinge, die in einer Gemeinde große Bedeutung erlangen. In Burladingen hört er sich die Klagen an über zu hohe Auflagen bei Festen, über in die Jahre gekommene Sportstätten und Mängel bei der Ehrenamtskarte. „Viele unserer Probleme sind hausgemacht. Aber genau aus dem Grund kriegen wir sie auch selbst wieder in den Griff“, antwortet Hagel. Das klingt vage, und soll es wohl auch.

Der CDU-Chef tingelt nicht übers Land, um einen Aufgabenkatalog anzulegen und Versprechen abzugeben, die er nicht halten kann. Die Leute sollen vielmehr ein Gefühl für ihn bekommen, und er für sie, oder wie ihm Günther Oettinger einst riet: „Du musst jeden Ortsvorsitzenden, jede Bürgermeisterin und jeden Bürgermeister persönlich kennen.“ Woran er schon lange erfolgreich arbeitet, und nicht nur daran. Denn was angesichts seines Alters gerne vergessen wird, Hagel ist schon mehr als zehn Jahre Berufspolitiker. Die Leut‘ kennt er sowieso, er kennt aber auch die Untiefen des Stuttgarter Politikbetriebs, der einerseits mit seinen Eitelkeiten und Banalitäten nerven kann, und andererseits in den entscheidenden Augenblicken Machtinstinkt und strategisches Geschick erfordert. Beides wird Hagel zugeschrieben.

Machtkämpfe und Lagerdenken, wofür die Südwest-CDU lange stand, hat er eingedämmt und die Partei hinter sich vereint. Erst diese Geschlossenheit macht Erfolg überhaupt möglich, das weiß er. Ministerpräsident Kretschmann lobt ihn als Verhandlungspartner, der Wort hält. Und nach außen lässt er sich, abgesehen von der AfD, alle Regierungsoptionen offen. Hans-Ulrich Rülke (FDP) nennt er sogar seinen Freund und zu Andreas Stoch (SPD) pflege er ein „sehr verlässliches Miteinander“. Auch im Wissen, dass sich im bürgerlichen Lager kaum jemand für eine Neuauflage mit den Grünen erwärmt, sondern ein Regierungsbündnis aus Schwarz, Rot und Gelb bevorzugt. Auf dem Weg dahin dürfen dem Kandidaten nur nicht zu viele Fehler oder Stolperer passieren, frei davon ist er nämlich nicht.

So überraschte Hagel bei einer Podiumsveranstaltung mit dem Vorstoß, im Zuge des Bürokratieabbaus zwei Verwaltungsebenen auflösen zu wollen. Was sogar Parteikollegen mit Verwaltungserfahrung für unrealistisch halten. Und auch sein Ansinnen, Baden-Württemberg brauche eine zehnte Landesuniversität, wirft Fragen auf: „Was kostet das denn und brauchen wir das wirklich?“ An beiden Vorschlägen hält Hagel aber genauso stur fest, wie an seinem umstrittenen Satz „Umweltschutz ist Heimatschutz “, eine gängige Formel Rechtsextremer. Die Kritik an der Äußerung hat den Christdemokraten sichtlich berührt, der ohnehin mit manchen Exzessen heutiger Mediendebatten hadert. Eben wie eine ehrliche Haut, der es noch an dem viel zitierten dicken Fell fehlt. Weshalb CDU-Legende Erwin Teufel schon riet: „Geb nicht so viel auf das, was geschrieben wird. Und das mit dem jungen Alter wird mit jedem Tag besser.“

Manuel Hagel (Mitte) lässt sich im Hohle Fels die Ausgrabungen erklären.

Wie ein altgedienter Politiker wirkt er hingegen beim steten Wiederholen von Schlagwörtern, wie die „Agenda der Zuversicht“, die „Partei von Lothar Späth und Erwin Teufel“, seinen Vorbildern, oder das „besondere Baden-Württemberg-Gefühl“, das er immer wieder beschwört. Auch auf seiner Sommertour, die ihn zu den Unternehmen im Land führt, allein schon, weil die Wirtschaft im Zentrum des Wahlkampfes steht. Und das mit all ihren Problemen, wie er auch bei der Familie Hagdorn in Eberdingen (Landkreis Ludwigsburg) erfährt, das als einziges Großunternehmen in der Region das ganze Jahr über Tomaten anbaut.

Die Pflanzen wachsen in klimatisierten Hallen, versorgt mit Wasser-Nährstofflösungen, regionales Gemüse in großem Stil, zunehmend durch Automatisierung unterstützt, weil der Mindestlohn die Kosten hochtreibt. „In Marokko zahlen sie 80 Cent die Stunde“, sagt der Firmenchef, der auch über hohe Strompreise klagt und von der Politik Verlässlichkeit in der Energiepolitik fordert. „Wir müssen uns breiter und selbstbewusster machen“, sagt Hagel, der nicht jede Vorgabe aus Brüssel „im Goldstandard“ umsetzen will. Nicken und Zustimmung für den „kommenden Ministerpräsidenten“, von dem man sich weniger Regelungen und mehr Freiheiten erhofft.

An der Bürokratie verzweifeln praktisch alle, auch bei Seeberger. Das Traditionsunternehmen aus Ulm plagt aber noch andere Sorgen. Ein moderner Betrieb, der 1844 als Kaffeeröster begann und heute in gigantischen Hallen Millionen Nüsse und Trockenfrüchte lagert, die vollautomatisiert sortiert, verpackt und als Tütensnacks ausgeliefert werden. Der sich trotz umfassender Robotik „einfachere Verfahren, um Leute einzustellen“ wünscht, wie der Firmenchef sagt, den aber noch mehr quält: „Der Klimawandel!“ Weil Hitze, Dürre, Hochwasser und Stürme rund um den Globus zunehmend die Ernten zerstören. Dagegen ist auch ein angehender Ministerpräsident machtlos. Oder?

Die Beispiele zeugen jedenfalls von den komplexen Herausforderungen. Wenn den einen Unternehmer die Energiewende als Kostenfaktor belastet, den anderen jedoch die Folgen des Klimawandels existenziell bedrohen. Ganz zu schweigen von den gesellschaftlichen Umbrüchen, von veränderten Familienstrukturen und neuen Arbeitsformen. Von einer multikulturellen Welt, die manche fürchten, andere hingegen als Überlebensgarantie für ihre Firma sehen. Manuel Hagel weiß um diese Widersprüche, und er will nicht weniger, als sie auflösen.

Seine politische Botschaft lautet: „Mit Mittelständlern und Champions-League-Teilnehmern, mit Volksfesten und Startups, mit Werkbänken und Hörsälen, mit KI und Kuckucksuhren und mit einer Partei, die dieses Land ziemlich gut hinbekommen hat.“ Und die Partei folgt ihm, weil Traditionen zu ihrer Identität gehören und sie gleichzeitig Antworten braucht auf die Turbulenzen unserer Zeit. Und auch die Menschen im Land mögen sich in einer unsicheren und brüchigen Welt nach Harmonie sehnen, damit alles doch irgendwie wieder zusammenpasst. „Wir haben viel zu lange die Ziele gegeneinander ausgespielt“, sagt Hagel auf der Sommertour, und die Leute hören ihm aufmerksam zu. Insofern trifft er womöglich einen Nerv und schraubt gleichzeitig die Erwartungen sehr hoch. Nun liegt es am Kandidaten, die noch blassen Stellen dieses Bildes mit Farbe zu füllen und dem Schemenhaften Kontur zu verleihen. Damit der Name Hagel für weit mehr steht als nur Hoffnung.