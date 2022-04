Feuerpause in Mariupol: Russland fordert Ukraine-Kämpfer zur Flucht auf

Russland verkündet für die Hafenstadt Mariupol eine Feuerpause. Der Appell: Ukrainische Kämpfer mögen sich zwecks Einnahme der Hafenstadt in Gefangenschaft begeben.

In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist der militärische Konflikt zwischen der Ukraine und Russland besonders angespannt. Nach Berichten, Russland würde Kämpfern und Zivilisten des Nachbarlandes keinen Fluchtkorridor ermöglichen, haben russische Streitkräfte eine einseitige Feuerpause verkündet. Wie das Verteidigungsministerium des Landes von Präsident Wladimir Putin erklärte, werde ein humanitärer Korridor freigegeben, um ukrainischen Truppen die Flucht zu ermöglichen.

Mariupol: Feuerpause - Ukraine-Kämpfer zur Flucht nach Russland aufgefordert

Generaloberst Michail Misinzew sendete einen Appell an die gegnerischen Kämpfer, diese mögen sich freiwillig in russische Gefangenschaft begeben. Ob und wie viele Ukrainer dieses Angebot annehmen, darüber kursieren unterschiedliche Angaben Der ranghohe russische Militär erklärte in Richtung der Asow-Truppen in Mariupol: "Ich möchte besonders betonen, dass die russische Führung allen, die ihre Waffen niederlegen, das Leben, die völlige Sicherheit und medizinische Versorgung garantiert".

Laut dpa hätten ukrainische Einheiten im Nachrichtenkanal Telegram allerdings mitgeteilt, die Waffen nicht niederzulegen, sondern stattdessen weiter die Stadt zu verteidigen. Bereits am Wochenende hatten die ukrainischen Truppen ein Ultimatum verstreichen lassen, woraufhin Russland angeblich mit der "Vernichtung" aller Kämpfer drohte. Während dem Vernehmen nach fast die gesamte Stadt nun in russischer Hand sei, würden lediglich in dem Stahlwerk noch gegnerische Truppen ausharren:

Mariupol: Hafenstadt hat wichtige strategische Bedeutung für Russland

Mariupol gilt als einer der strategisch wichtigsten Ziele der russischen Armee. Seperatisten wollen die Stadt am Ufer des Asowschen Meeres komplett unter ihre Kontrolle bringen. Nach Angaben Russlands sollen sich alleine in dem Stahlwerk über 2000 Kämpfer verschanzt haben, darüber hinaus befänden sich Zivilisten ebenfalls dort. Ein Ultimatum zur Übergabe der Stadt an russischen Streitkräfte ließ die Ukraine bislang verstreichen.

Auch wenn viele Experten warnen: Die Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine scheint möglich.

