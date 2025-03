„Markus Lanz“ heute am 19. März: Thema und Gäste am Mittwoch

Dreimal pro Woche diskutiert Markus Lanz im späten Abendprogramm des ZDF mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über aktuelle Themen. In den letzten Ausgaben lag der Fokus auf den Herausforderungen der europäischen Sicherheitsarchitektur und den wirtschaftlichen Spannungen mit den USA. In der heutigen Sendung werden andere Themen behandelt: Am Mittwoch stehen die Themen Entwicklungshilfe und Flucht im Fokus, insbesondere mit Blick auf Afrika. Die eingeladenen Experten analysieren, welche Herausforderungen bestehen, welche Maßnahmen notwendig sind und welche Rolle Europa dabei spielt.

Worum geht es heute, am 19. März 2025, bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind in der heutigen Ausgabe zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

TV und Stream: Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Die Sendung „Markus Lanz“ läuft dreimal pro Woche, immer dienstags, mittwochs und donnerstags, spätabends im ZDF. Neben der TV-Ausstrahlung kann die Talkshow auch im Livestream des Senders verfolgt werden.

Hier sind die Infos zur Show nochmal im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2059)

Wann? Mittwoch, 19. März 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 19. März 2025

Wie gewohnt sind auch heute wieder prominente Gäste aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft geladen, um das Thema des Abends zu diskutieren. Insgesamt nehmen am Mittwoch fünf Gäste als Experten an der Talkrunde teil:

Dirk Niebel (Ex-FDP-Generalsekretär) : Der ehemalige Entwicklungsminister spricht über die Bedeutung internationaler Bemühungen zur Bekämpfung globaler Ungleichheiten und Armut.

Neven Subotić (Ex-Profifußballer) : Der frühere BVB-Star berichtet von seiner Stiftungsarbeit in Äthiopien, wo er sich für den Bau von Trinkwasserbrunnen einsetzt und gegen Hunger kämpft.

Christine Nkulikiyinka (Diplomatin) : Die ruandische Ministerin für öffentlichen Dienst und Arbeit ist zugeschaltet aus Kigali und fordert einen genaueren Blick des Westens auf die wahren Bedürfnisse der Entwicklungsländer.

Stephan Klingebiel (Politologe) : Der Politik-Experte vom German Institute of Development and Sustainability (IDOS) beleuchtet die geopolitische Dimension der Entwicklungshilfe.

Jaqueline Flory (Autorin) : Flory engagiert sich für die Bildung von Flüchtlingskindern und organisiert Alphabetisierungskurse sowie Handarbeitswerkstätten für Erwachsene im Libanon und in Syrien.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 19.03.25

Die heutige Ausgabe von „Markus Lanz“ widmet sich dem Thema Entwicklungshilfe und Flucht, mit besonderem Schwerpunkt auf Afrika. Diskutiert wird, welche Herausforderungen die betroffenen Länder bewältigen müssen und welche Rolle internationale Unterstützung dabei spielt. Dabei geht es um den nachhaltigen Aufbau von Strukturen, die Bekämpfung von Armut und die Bedeutung von Bildung. Zudem wird die Frage erörtert, inwiefern Entwicklungshilfe zur Stabilisierung der Region beitragen kann und welche geopolitischen Interessen damit verbunden sind.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie die heutige Folge verpassen, können Sie die Sendung in der ZDF-Mediathek nachholen. Dort stehen nicht nur die aktuelle Episode, sondern auch vergangene Ausgaben der Talkshow zur Verfügung. Allerdings sind die Folgen dort nicht unbegrenzt abrufbar.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Normalerweise wird „Markus Lanz“ wie gewohnt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ausgestrahlt. Oft läuft die Show auch erst nach Mitternacht, diese Woche ist das nicht so. Alle Sendetermine dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 18. März 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 19. März 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 20. März 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )