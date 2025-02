„Markus Lanz“ heute am 6.2.2025: Thema und Gäste am Donnerstag

In der Regel begrüßt Markus Lanz in seiner gleichnamigen Talkshow dreimal in der Woche Gäste aus Politik, Gesellschaft und dem öffentlichen Leben, nämlich dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Themen variieren dabei und orientieren sich an gesellschaftlichen und weltpolitischen Diskursen, denen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Nachdem in der Sendung vom 5. Februar über den US-Besuch von Benjamin Netanjahu sowie die Linkspartei und deren Strategie zum Wiedereinzug in den Bundestag gesprochen wurde, steht am heutigen Donnerstag, dem 6. Februar ein anderes Thema im Vordergrund.

Welche Gäste heute bei Markus Lanz im Studio an der Debatte teilnehmen und welches Thema im Vordergrund steht, das erfahren Sie in diesem Artikel.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Standesgemäß wird die Sendung „Markus Lanz“ im ZDF übertragen. Die Übertragung findet dienstags, mittwochs und donnerstags meistens am späten Abend statt. Darüber hinaus kann auch der kostenlose Live-Stream genutzt werden, der eine Alternative zur analogen TV-Übertragung darstellt. Hier ein kurzer Überblick zur Übertragung der heutigen Sendung „Markus Lanz“:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2041)

Wann? Donnerstag, 6. Februar 2025, 23.45 bis 01.00 Uhr

Wo? ZDF (TV) sowie im ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 6.2.2025

Das heutige Thema bei „Markus Lanz“ knüpft an die zuletzt dominierenden Debatten in Deutschland an. So steht neben der Bundestagwahl am 23. Februar 2025 und dem damit verbundenen Wahlkampf der Parteien auch die Migrations- und Wirtschaftspolitik im Vordergrund. Zudem wird auf die Zeit unmittelbar nach der anstehenden Wahl geblickt, da der Weg zu einer Regierungsbildung sich äußerst schwierig gestalten könnte.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 6.2.2025

Folgende Gäste werden über die eben erwähnte Thematik diskutieren:

Wolfgang Schmidt, Kanzleramtschef

Wolfgang Schmidt war viele Jahre Weggefährte von Bundeskanzler Olaf Scholz. Nun möchte er selbst in den Bundestag als Abgeordneter einziehen. In der Sendung äußert er sich zum Wahlkampf und geht dabei speziell auf die Strategie der SPD ein.

Jens Spahn, Unionsfraktionsvize

Der ehemalige Gesundheitsminister und CDU-Politiker spricht über das Agieren seiner Partei im Bundestag innerhalb der letzten Wochen. Zudem schildert er seine Vorstellung, wie Migrations- und Wirtschaftspolitik in Deutschland ausgestaltet werden sollte.

Eva Quadbeck, Journalistin

Eva Quadbeck ist Chefredakteurin des „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Sie ordnet den Status Quo der gegenwärtigen politischen Debatte ein und skizziert die Hürden, welche im Kontext einer künftigen Regierungsbildung zum Vorschein kommen könnten.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die heutige Sendung, ebenso wie eine Sendung zu einem anderen Termin verpasst haben, so kommt die Mediathek des ZDF ins Spiel. Während eine Wiederholung im analogen TV-Programm nicht vorgesehen ist, können Sie in der Mediathek die jeweiligen Folgen unbegrenzt oft und kostenlos anschauen. Allerdings geht den abrufbaren Sendungen in der Mediathek eine zeitlich begrenzte Verfügbarkeit voraus.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese Woche/nächste Woche?

Die regulären Sendetermine von „Markus Lanz“ sind immer dienstags, mittwochs und donnerstags. In dieser Woche gibt es jedoch anlässlich des TV-Duells zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz eine Zusatzfolge am Sonntagabend. Das sind die nächsten Sendetermine von „Markus Lanz“:

Sonntag, 9. Februar 2025: Nach dem Duell Scholz gegen Merz 22.15 bis 23.15 Uhr

Dienstag, 11. Februar 2025: 23.00 bis 00.15 Uhr

Mittwoch, 12. Februar 2025: 00.00 bis 00.45 Uhr

Donnerstag, 13. Februar 2025: 23.15 bis 00.30 Uhr