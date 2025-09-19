Wie Meißens neuer Bürgermeister die AfD kleingemacht hat

Aus ganz Deutschland melden sich diese Tage Leute bei Markus Renner. Vom neuen Oberbürgermeister Meißens wollen sie die Rezeptur für den Zaubertrank wissen. Ihm ist gelungen, woran er selbst nicht geglaubt hat. Anfang September hat er die haushoch favorisierte AfD in einer Wahl geschlagen. Noch im Februar hatte die Alternative für Deutschland bei der Bundestagswahl in der Stadt des Porzellans 43 Prozent erreicht. Ein Mathematiker hatte ihren Erfolg als hochwahrscheinlich prognostiziert. „Ich bin wirklich überwältigt“, sagte Renner am Wahlabend.

Mit 58 Prozent holte sich der 45-Jährige im ersten Wahlgang die Schlüssel zum Rathaus, der von der AfD unterstützte Kandidat René Jurisch kam auf 30 Prozent. Der Bauunternehmer mit mächtigem Bart hatte im Wahlkampf prominente Hilfe von Parteichef Tino Chrupalla erhalten. Bei der Wahl zum Stadtrat vor einem Jahr hatte Jurisch die meisten Stimmen auf sich vereint.

Rede nicht über die AfD als Gefahr für die Demokratie: Was Renners Rezept ist

Für die AfD wäre der Sieg ein enormer Prestigegewinn gewesen. Meißen ist die Wiege Sachsens, vor 1100 Jahren auf einem Felssporn über der Elbe gegründet, von Weinbergen umsäumt. Der Alchemist Johann Friedrich Böttger sollte für Kurfürst August den Starken Gold machen. Das misslang. Doch beim Suchen nach der Zauberformel fand er die Methode zur Herstellung von Porzellan, das Weiße Gold. Seit 1710 wird es in Meißen produziert.

Renners Zauberformel sieht so aus: Sei freundlich und professionell, sammle ein breites Bündnis hinter Dir und rede nicht über die AfD als Gefahr für die Demokratie. Der neue Oberbürgermeister ist ein Verwaltungsprofi, Typ nette Büroklammer. Seit mehreren Jahren ist er bereits Bürgermeister für die Bereiche Finanzen, Ordnung und Tourismus. Nach der Schule kam er in die Stadt zum Studium der Verwaltungswissenschaften. Der Grund: Die angehenden Beamten bekommen schon an der Hochschule Geld vom Freistaat Sachsen.

Seine Sache als parteiloser Finanzdezernent scheint er überzeugend gemacht zu haben. Ein breites Bündnis aus CDU, SPD, Linke und der Liste für Meißen unterstützte ihn. Im Wahlkampf achtete Renner darauf, seinen Herausforderer nicht zum Teufel zu stempeln. „An René Jurisch schätze ich, dass er sich als Unternehmer im Stadtrat engagiert. Diese sind oft bodenständig und pragmatisch ausgerichtet“, sagte er beispielsweise in einem Interview. Als in einem Wahlforum der Sächsischen Zeitung die Moderatorin darauf hinwies, dass die AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, ging ein lautes Murren durch die Reihen. Man wollte sich nicht sagen lassen, wie man zu denken hat.

Jurisch selbst ist wie Renner parteilos, aber nicht ohne Parteigeschichte. Einst war er Mitglied der NPD und gründete einen Verein zur Pflege des germanischen Brauchtums. Das war dem Großteil der Meißner wohl doch zu unappetitlich. „Das Ergebnis zeigt ja eines, dass man eine Breite der Gesellschaft hinter sich vereinen kann, was ja gar nicht denkbar war“, sagte Renner nach seinem Coup an der Elbe.

Auch tief im Westen ist die AfD mittlerweile stark

Ob sich sein Rezept wiederholen lässt, wird sich Ende des Monats im tiefen Westen zeigen, wenn die Wähler in Nordrhein-Westfalen per Stichwahlen über ihre Bürgermeister entscheiden. Die erste Runde am vergangenen Sonntag wurde im ganzen Land genau beobachten. Die AfD konnte in den einstigen Hochburgen der SPD massiv hinzugewinnen. Der rote Ruhrpott färbte sich teilweise blau. In Gelsenkirchen hätten die Genossen früher mit dem sprichwörtlichen Besenstiel gewonnen, jetzt muss Andrea Henze in der Stichwahl Norbert Emmerich von der AfD ran. „Henze statt Hetze“, wirbt die SPD.

Die Kandidatin kommt wie Markus Renner aus der Verwaltung und hat eine Biografie wie aus dem sozialdemokratischen Bilderbuch. Ausbildung in der Verwaltung, Abi an der Abendschule, dann Studium. Die 49-Jährige ist nicht auf Kohle geboren, sondern stammt aus Dessau im Osten. Dort war die wirtschaftliche Lage nach der Wende so trist wie heute in Gelsenkirchen. Die Stadt ist arm, hat die höchste Arbeitslosigkeit in Deutschland und ohne Schalke 04 gäbe es nichts, woran sich die Menschen festhalten können. Auch Henze ist der Typ freundliche Büroklammer. „Ich weiß, wie der Maschinenraum einer Verwaltung tickt“, sagt sie ohne lokalen Zungenschlag.

Die CDU und die FDP-Kandidatin haben für die zweite Runde zu ihrer Wahl aufgerufen. Allerdings hat AfD-Mann Emmerich keine unappetitliche Vergangenheit in der Neonazi-Szene. Der 72-Jährige ist der Typ freundlicher Rentner. Womöglich hat die AfD aus Nordrhein-Westfalen nach Meißen geschaut.