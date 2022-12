Der letzte Zeuge: Söder sagt heute im Maskenausschuss aus

Der Ministerpräsident gibt sich als letzter Zeuge die Ehre: Markus Söder sagt heute vor dem Maskenausschuss aus. Er wird wohl auch zur Rolle seiner Frau befragt.

Der prominenteste Zeuge kommt zum Schluss: Am Freitag sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) ab 9.00 Uhr vor dem Maskenausschuss aus. Mit seinen Aussagen wird der Abschluss der Beweisaufnahme begangen. Söder wird über seine Rolle bei der Maskenaffäre im Frühjahr 2020 befragt werden. Auch die Rolle seiner Frau rund um die umstrittenen Geschäften mit Schutzausrüstung wird Thema sein.

Maskenaffäre: Söder sagt im Maskenausschuss aus

Der Ausschuss habe das "moralische Fehlverhalten Einzelner" restlos aufgeklärt, meint der Vorsitzende Winfried Bausback (CSU). Gleichzeitig konnte demnach der "Pauschalverdacht" gegen die Verantwortlichen in der Politik widerlegt werden. Hintergrund ist die Affäre um die CSU-Politiker Alfred Sauter und Georg Nüßlein und die Tochter eines ehemaligen CSU-Politikers. Sie haben hohe Provisionen von Masken-Verkäufern kassiert. Der Ausschuss fand keine Hinweise auf weitere Zahlungen an Politikerinnen und Politiker.

Wenn es nach Markus Rinderspacher (SPD) geht, dann wurde in dem Ausschuss aber dokumentiert, dass Unternehmerinnen und Unternehmer mit guten Kontakten zur CSU Vorteile bei der Vergabe von Aufträgen haben. "Das nennt man Günstlingswirtschaft, Vetternwirtschaft, Filz", sagt Rinderspacher. Mit den Vorwürfen soll am Freitag Söder konfrontiert werden. In diesem Zuge spielt auch Söders Frau eine Rolle.

Maskenausschuss: Auch Frau von Söder spielt eine Rolle

Karin Baumüller-Söder hatte sich im Zuge der Affäre erinnert, dass sie ihrem Mann "in einem morgendlichen Gespräch" mitgeteilt habe, dass ihre Firma mit Masken aus China aushelfen könne. In der Folge wurde intensiv an einem Vertragsabschluss mit der Nürnberger Baumüller-Gruppe gearbeitet. Die Leiterin der Task Force Beschaffungen im Gesundheitsministerium hatte des Projekt offenbar persönlich betraut, obwohl bereits das Landesamt für Gesundheit für die Beschaffung der Masken zuständig gewesen sein.

Zu einem Vertragsabschluss kam es in der Folge nicht. Trotzdem zeige das Szenario laut dem Ausschuss-Vize Florian Siekmann (Grüne) "wie stark im Einzelfall Angebote aus der Politik oder über wichtige politische Kontakte priorisiert worden sind."