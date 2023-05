Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Masken-Millionärin Andrea Tandler

Andrea Tandler ist die Tochter von Ex-CSU-Minister Gerold Tandler. Wegen mutmaßlichen Verwicklungen in die Maskenaffäre sitzt sie in U-Haft. Nun wurde Anklage erhoben.

Die Staatsanwaltschaft München I erhebt Anklage gegen die Unternehmerin Andrea Tandler. Ihr wird vorgeworfen, ihre Maskenprovisionen nicht korrekt versteuert zu haben. Das berichten Süddeutsche Zeitung und Bayerischer Rundfunk. Nun muss das Landgericht München entscheiden, ob ein Strafverfahren gegen Tandler eröffnet wird.

Tandler soll Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben

Tandler ist die Tochter des einst sehr einflussreichen CSU-Mannes Gerold Tandler. Auch ihr Partner Darius N. soll seine Provisionen nicht korrekt versteuert haben. Bei ihren Geschäften sollen sie rund 48 Millionen Euro Provision kassiert - und 14 bis 15 Millionen an Steuern hinterzogen haben. Beide sitzen seit dem 24. Januar 2023 in Untersuchungshaft. Der Grund: es bestehe Fluchtgefahr.

Tandler und ihr Partner weisen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bislang zurück. Im Ermittlungsbericht der Steuerfahndung, der im Januar zur Verhaftung führte, listen die Ermittler detailliert auf, was Tandler und ihrem Partner aus steuerstrafrechtlicher Sicht zur Last liegt. Konkret geht es um drei Arten der Steuerhinterziehung, die im Zusammenhang mit den Masken-Deals vorliegen sollen: Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Schenkungssteuer.

Bayerische Maskenaffäre: Mutmaßlicher Betrug über die Firma "Little Penguin"

Den vertraulichen Erkenntnissen der Steuerfahndung zufolge hat Tandler über die Firma "Little Penguin" rund vier Millionen Euro Gewerbesteuer an die Gemeinde Grünwald entrichtet. In München wäre ungefähr das Doppelte an Gewerbesteuer fällig geworden. Zudem gehen die Steuerbehörden offenbar davon aus, dass Tandler und N. den immensen Gewinn aus der Vermittlung der Maskendeals privat hätten versteuern müssen. Stattdessen wurden aber über die GmbH "Little Penguin" Steuern bezahlt. Das wäre Einkommensteuer-Hinterziehung. Steuerersparnis wiederum rund vier Millionen Euro.

Darüber hinaus sind die Steuerexperten der Ansicht, dass durch das Konstrukt der GmbH und das Einbringen hoher Beträge Schenkungssteuer in Millionenhöhe hätte bezahlt werden müssen. Demnach habe Darius N. nichts Entscheidendes zur Vermittlung des Maskengeschäftes der Schweizer Firma Emix beigetragen und seinen Teil der Provision quasi geschenkt bekommen. Von ihrem Geld hatten sich Tandler und N. kiloweise Gold und Villen in Grünwald gekauft.

Lesen Sie dazu auch

Es droht eine Haftstrafe für Tandler und N.

Würde eines Tages ein Gericht tatsächlich eine Steuerhinterziehung von 14 bis 15 Millionen Euro bei Tandler und N. feststellen, wäre eine Haftstrafe unausweichlich. Diesen Umstand einer drohenden hohen Strafe wertet die Justiz regelmäßig schon für sich genommen als großen Fluchtanreiz.

Im Masken-Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags hatten sich Opposition und Regierungsparteien in den vergangenen Wochen und Monaten heftig darüber gestritten, wer Schuld und Verantwortung in der Affäre trage. Im Zentrum standen die Millionen-Provisionen der CSU-Politiker Alfred Sauter und Georg Nüßlein, aber auch Tandlers Fall. Die Opposition sah den "Filz", das "Amigo"-Problem und Vetternwirtschaft als maßgeblich bei der Maskenaffäre an, die CSU wollte es eher als bedauerliche Einzelfälle sehen. Tandler war ebenfalls zum Untersuchungsausschuss geladen, sagte wegen des laufenden Verfahrens aber nicht aus. (AZ)