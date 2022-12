Huml und Aiwanger sagen heute im Maskenausschuss aus

Am Montag könnte es im Maskenausschuss brisant werden. Mit Melanie Huml und Hubert Aiwanger sind zwei hochkarätige Zeugen geladen.

Der Wochenstart beim Maskenausschuss hat es in sich. Am Montag stehen mit den Aussagen von Ex-Gesundheitsministerin Melanie Huml und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger hochkarätige Zeugen vor dem Landtag. Die 44. Sitzung des Gremiums begann um 9.30 Uhr. Am Nachmittag könnte es dann brisant werden.

Maskenausschus: Huml und Aiwanger sagen am Montag aus

Den Anfang macht am Montag Huml. Die CSU-Politikerin leitete zu Beginn der Pandemie Bayerns Gesundheitsministerium. Ihr Nachfolger Klaus Holetschek ( CSU) hat bereits vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt. Er wies Kritik am Corona-Management der Staatsregierung zurück.

Huml wird wohl vor allem über ihre persönliche Rolle beim Zustandekommen von Maskengeschäften befragt werden. Sie trug während ihrer Amtszeit die Verantwortung für die Maskenbeschaffung. Auch Aiwanger hatte dabei wohl seine Finger im Spiel. Der Chef der Freien Wähler unterstützte den Kauf von Masken durch Kontakte seines Wirtschaftsministeriums. Er wird im Maskenausschuss ab 14.30 Uhr Rede und Antwort stehen müssen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Das Ziel des Maskenausschusses ist es, die Maskengeschäfte der Staatsregierung zu durchleuchten und mögliche Beteiligungen von Politikerinnen und Politikern aufzuklären. Es geht dabei unter anderem um Provisionszahlungen, die geflossen sein könnten. Die langjährigen CSU-Abgeordneten Alfred Sauter und Georg Nüßlein stehen im Zentrum der Maskenaffäre. Sie kassierten zu Beginn der Corona-Pandemie üppige Provisionen für die Vermittlung von Maskengeschäften.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch