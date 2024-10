Mehr Klimaschutz, weiter links – was SPD-General Miersch von Kanzler Scholz trennt

Bei der SPD, heißt es, fängt man irgendwann ganz unten links an, um oben als Konservativer anzukommen. Während Bundeskanzler Olaf Scholz diesen Weg beinahe mustergültig beschritten hat, gilt das für den neuen Generalsekretär Matthias Miersch nicht. Er ist Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Fraktion, sein Thema ist die Versöhnung von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit. Miersch ist der Mann für’s Grüne bei der SPD. Er verhandelte zum Beispiel federführend das vermurkste Heizungsgesetz für seine Partei.

Der 55-jährige Jurist hat eine Aufgabe vor sich, um die er nicht beneidet wird. Nachdem sich Kevin Kühnert aus gesundheitlichen Gründen völlig unerwartet aus der Politik zurückgezogen hat, bleiben Miersch wenige Monate, um eine stark verunsicherte, an ihrem Kanzler zweifelnde SPD aufzurichten. Denn der General ist verantwortlich für die Kampagne, in einem Jahr wird gewählt. Die Partei dümpelt in den Umfragen um die Marke von 15 Prozent, der Kanzler ist im Volke unbeliebt.

Miersch spricht engagiert, ein Hau-drauf-Typ war er bislang nicht

Vor einem Monat hält er im Bundestag während der Haushaltswoche eine Rede, in der sein politisches Denken in siebeneinhalb Minuten anschaulich wird. „Einem VW-Mitarbeiter ist augenblicklich überhaupt nicht geholfen, wenn wir weiter auf Verbrennertechnologie setzen“, ruft der Fraktionsvize in den Plenarsaal. Für aus der Zeit gefallen hält er auch die Atomkraft und die Schuldenbremse. „Wo sind ihre Vorschläge, diese Form des Klimaschutzes und des gesellschaftlichen Zusammenhaltes tatsächlich hinzubekommen?“, fragt er CDU und CSU energisch. In seiner Analyse mauert die rigide Regel zu den Staatsfinanzen die Regierung ein, so dass sie das marode gewordene Land nicht erneuern kann. Miersch redet frei und engagiert, aber die klassische Hau-drauf-Methode von Generalsekretären gehört bisher nicht zu seinen Stilmitteln.

Vom Bundeskanzler ist das in dieser Prononciertheit nicht zu hören. Die Kernfrage für die SPD ist, ob sie Scholz im Wahlkampf weiter links positionieren will. Als Klassenkämpfer mit wallender Lockenpracht ist der Kanzler zuletzt in seiner Zeit bei den Jusos aufgefallen. SPD-Chef Lars Klingbeil und zuletzt auch der nun ausscheidende Kühnert hatten von ihm öffentlich verlangt, endlich den Kampf gegen schlechte Umfragewerte und für mehr sozialdemokratische Positionen in der Ampel-Koalition aufzunehmen. Ob sich Scholz irgendwohin schieben lässt? Bisher steuert er seine Politik aus dem Kanzleramt gemeinsam mit seiner rechten Hand Wolfgang Schmidt. Beide eint, dass sie davon überzeugt sind, den richtigen Kurs für die Zukunft zu kennen.

Mit Miersch wächst der Einfluss der niedersächsischen SPD

Mit Miersch hat sich die Partei für einen Profi entschieden. Der promovierte Rechtsanwalt sitzt seit 2005 im Bundestag, hat seinen Hannoveraner Wahlkreis immer direkt gewonnen. Die niedersächsische SPD ist damit im sozialdemokratischen Gefüge noch einflussreicher geworden, als sie ohnehin schon ist. Der Parteivorsitzende Klingbeil bekommt mit dem früheren Fußballschiedsrichter einen Generalsekretär aus seiner Heimat, auf den er sich verlassen kann. Obwohl ihn vom Habitus und vielen politischen Positionen nicht viel verbindet, war er es, der dem mittlerweile in Ungnade gefallenen Alt-Kanzler Gerhard Schröder die Ehrennadel für 60-Jahre SPD-Mitgliedschaft überreichte. Schröder war der Genosse der Bosse, arbeitete für weniger Staat und mehr Markt. Olaf Scholz wird jetzt auch manchmal gefragt, ob er der Genosse der Bosse sein will. Matthias Miersch steht für das Gegenteil.