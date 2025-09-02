Icon Menü
Mehr Optimismus wagen: Warum die IG-Metall-Chefin Benner recht hat

Kommentar

Reformstau: Nur mit Optimismus kommt man zum Ziel!

Die IG-Metall-Chefin hat recht, deutsche Unternehmen und die deutsche Forschung müssen sich nicht verstecken, aber das Land muss jetzt reformiert und besser regiert werden.
Stefan Küpper
Von Stefan Küpper
    Deutschlands Wirtschaft kommt nicht in Schwung, das Potenzial aber ist gewaltig.
    Deutschlands Wirtschaft kommt nicht in Schwung, das Potenzial aber ist gewaltig.

    Richtig ist: Deutschland hat großen Reformbedarf. Das haben alle erkannt. Es mangelt hierzulande nicht an der Problemanalyse, sondern viel mehr und immer noch an Geschwindigkeit. Das sogenannte Deutschland-Tempo war zwar in der Energiekrise zu besichtigen, als in Rekordzeit LNG-Terminals errichtet wurden, aber die Tempo-Härte, die ist noch nicht bewiesen. Im Reform-Marathon, der diesem Land bevorsteht, nützt es aber niemandem, wenn alle sich gegenseitig schlechtreden. Insofern hat die IG-Metall-Chefin recht, wenn sie einfordert, dass die hiesige Diskussion besser mit mehr Optimismus und mehr Bewusstsein für die eigenen Stärken geführt würde.

    Regierung: Bitte jetzt durchstarten

    Hier sind die Unternehmerinnen und Unternehmen, letztlich aber und endgültig die Bundesregierung gefragt. Bei allem, was in einer Demokratie im Diskurs nötig ist, bleibt aus den Ampeltagen ein Überdruss an koalitionärer Zankerei. Wenn sich die Bundestagsfraktionen nach drei Monaten zum Neustart verabreden müssen, dann können Sie vorher den Ernst der Lage nicht wirklich erkannt haben. Deshalb: Intern ausführlich abstimmen, Kompromisse finden, diese gemeinsam und geschlossen kommunizieren. Dabei Zuversicht verströmen. So bekommt man im Langlauf die zweite Luft.

