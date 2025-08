Teure Erweiterung des Kanzleramts sorgt weiter für scharfe Kritik

Nach dem Bundesrechnungshof reagiert auch der Bund der Steuerzahler mit heftiger Kritik auf die üppige Erweiterung des Kanzleramtes. Bei den Baukosten nehme der Amtssitz von Regierungschef Kanzler Friedrich Merz (CDU) „eine Sonderstellung“ ein, sagte Präsident Reiner Holznagel unserer Redaktion. Die Kosten von „mehr als 1,3 Millionen Euro pro Arbeitsplatz“ seien „rekordverdächtig“. Die Kostenprognose kletterte von 485 Millionen auf zunächst 600 Millionen Euro und steht aktuell bei 777,3 Millionen Euro. Insider aus dem Kanzleramt rechnen mit mindestens einer Milliarde Euro. Pikant: Vor dem Regierungswechsel hatten CDU und CSU im Bundestag wegen der ausufernden Kosten auf ein Baumoratorium gedrungen.

„Der Erweiterungsbau des Kanzleramtes ist dem kräftigen Personalaufwuchs der vergangenen Jahre geschuldet“, erklärte Holznagel und kritisierte gleichzeitig, dass das Kanzleramt hierbei keine Sonderstellung habe. Betroffen seien „alle Bundesministerien, die sich mit immer mehr Personal vollsaugen“. Durch den Aufwuchs seien mehr Personal und Büros nötig, „wodurch nicht nur die Personalkosten, sondern auch die Verwaltungsaufgaben steigen – trotz angespannter Haushaltslage“.

Immer mehr Regierungsbeamte

Die CDU hatte im Wahlkampf versprochen, die Zahl der Regierungsbeamten zu reduzieren, um Geld zu sparen. Mit dem Wahlsieg hat sich diese Sichtweise offenbar geändert. „Zwar will die schwarz-rote Koalition genau hier zaghaft den Rotstift ansetzen, doch die Ergebnisse sind jetzt schon überschaubar“, sagte Holznagel. „Vorerst wird weiter Personalaufbau betrieben, auch im Kanzleramt, das 2025 und nochmals 2026 zusätzliches Personal einstellen will.“

Der Bundesrechnungshof moniert einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages gar eine kräftige Überplanung. Wie die Bild-Zeitung zitiert, verfügt das Kanzleramt nach Baufertigstellung über 1.050 Büroarbeitsplätze - bei 784 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Gesteigene Kosten für Kanzleramts-Erweiterung? Regierung dementiert

Eine Regierungssprecherin bekräftigte auf Anfrage unserer Reaktion, dass sich die „prognostizierten Gesamtabrechnungskosten“ weiterhin auf 777 Millionen Euro belaufen. „Eine Steigerung der Gesamtkosten auf 1 Milliarde Euro bis 2027/2028, wie von einigen Medien berichtet, können wir nicht bestätigen.“ Einsparmaßnahmen würden während der Planungsphase „regelmäßig überprüft und wo möglich umgesetzt“.

Die Planungen reichen in die Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zurück. Ihr Nachfolger Olaf Scholz (SPD) stoppte die Pläne nicht. CDU und CSU setzten sich während seiner Amtszeit jedoch mehrfach mit Anträgen im Bundestag für massive Kostenreduzierungen ein. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die Inflation hätten dramatische Auswirkungen, da würde es von Vorbildfunktion und politischer Weitsicht zeugen, getroffene Entscheidungen zu überdenken und zu korrigieren, hieß es damals. Was damals an Argumente gegen einen riesigen Erweiterungsbau sprach, wird von der Union heute interessanterweise genau für das Gegenteil ins Feld geführt. Es gebe zusätzliche „zusätzliche Aufgaben, die aufgrund ihrer besonderen politischen Bedeutung unmittelbar vom Bundeskanzleramt gesteuert werden“, heißt es bei der Bundesregierung, sie nennt als Beispiele unter anderem die Themen „Energiepolitik, Finanzkrise, Ukrainekrieg“.

Für den Steuerzahlerbund ist klar, wo angesichts der Finanzkrise in Deutschland gespart werden könnte. Angesichts der enormen Kosten für den Erweiterungsbau dürfe erwartet werden, dass alle noch bestehenden Bonner Dienststellen im Geschäftsbereich des Kanzleramts „vollständig geschlossen werden und sämtliches Personal künftig in Berlin arbeitet“.