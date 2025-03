Rüstungsindustrie will liefern, was auch immer nötig ist

Zwar ist noch kein Cent zusätzlich im deutschen Verteidigungshaushalt verbucht. Aber allein die Koste-es-was-es-wolle-Ankündigung des wohl künftigen Bundeskanzlers Friedrich Merz, klingt für die die Rüstungs-und Verteidigungsindustrie verheißungsvoll. Da auch die Europäische Union im XXL-Maßstab mehr für Verteidigung ausgeben will, ist die Stimmung in der Branche beinahe euphorisch.

Das sagt so natürlich niemand, denn die Hintergründe der Entscheidung sind viel zu ernst. Hans Christoph Atzpodien, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, spricht vielmehr von „einer Art Befreiungsschlag.“ Und schiebt perspektivisch hinterher: „Die Industrie braucht jetzt klare Ansagen, von welchen Produkten man wie viel in welcher Zeit als Output erwartet. Wenn dies klar ist, wird sie auch liefern.“ Damit werde die Industrie angehalten sein, ihre Kapazitäten „jetzt nochmals deutlich“ zu erweitern. Vieles habe sie in dieser Richtung in den letzten drei Jahren schon geleistet und sie stehe bereit, dies nun „noch einmal verstärkt mit viel Engagement“ zu tun.

Mehr Eurofighter für Airbus in Manching?

Auch die Rüstungskonzerne in der Region könnten profitieren. Etwa die Defence-Division von Airbus, die auch in Manching bei Ingolstadt einen Sitz hat, wo das europäische Kampfflugzeug Eurofighter endmontiert wird. Airbus-Rüstungs-Chef Michael Schöllhorn warnt die politisch Verantwortlichen jedenfalls davor, das neue Verteidigungsbudget zu nutzen, um weiter Produkte von der Stange in den USA zu kaufen. Damit würde man die Abhängigkeit von anderen zementieren. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte der Top-Manager: „Dass das vielleicht keine so gute Idee ist, sehen gerade die Dänen mit ihren amerikanischen F-35-Flugzeugen, falls sie auf die Idee kämen, Grönland zu verteidigen. Die kämen gar nicht bis dahin.“

Schöllhorn sprach sich vielmehr dafür aus, „die Souveränität Europas zu stärken“. Er hofft auf zusätzliche Aufträge: „Der Eurofighter ist das Rückgrat der Luftwaffe und wir sind mit der Tranche 5 dabei, den Flieger zukunftsfähig zu machen.“ Er fügte hinzu: „Die Bundesregierung hat ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass sie weitere Flugzeuge bestellen will. Ich bin optimistisch, dass wir die guten Gespräche in die Richtung mit der neuen Regierung fortsetzen und hier rasch zu einer Auftragsvergabe kommen.“

Der Chef der Verteidigungs- und Raumfahrtsparte von Airbus sprach sich auch für eine engere europäische Zusammenarbeit in Rüstungsfragen aus: „Es muss ein Ruck durch Europa insgesamt gehen. Wir brauchen nicht nur individuelle, nationale Erhöhungen der Verteidigungsetats, sondern ein konzertiertes Auftreten der europäischen Kernländer – hin zu mehr Kooperation und weg von nationalen Alleingängen.“ Die künftige Bundesregierung forderte Schöllhorn auf: „Was wir unabdingbar benötigen, gerade in der Rüstungsbranche, die vielen Regularien und Restriktionen unterliegt, sind klare Aufträge der Regierungen. Selbst wenn wir auf Halde produzieren wollten, wir dürften es formal gar nicht.“

Hensoldt: „Wir sind bereit!“

Bei dem Elektronik-Spezialisten Hensoldt, der seinen Hauptsitz in Taufkirchen, aber auch einen Standort in Ulm und zum Beispiel militärische Radarsysteme in seinem Portfolio hat, spricht man von einem „echten Paradigmenwechsel“. Die Befreiung der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse werde „wesentlich vorausschauendere und flexiblere Investitionen in eine glaubwürdige Verteidigungs- und Abschreckungsarchitektur ermöglichen“, sagte ein Sprecher. Mehr Aufträge, kämen sie denn, kann der Konzern mit rund 8.000 Mitarbeitenden stemmen, denn: „Nach umfassenden Investitionen in den vergangenen Jahren verfügen wir über Kapazitätspuffer, die wir jetzt rasch aktivieren können. Was auch immer nötig ist — wir sind bereit!“ Allerdings mahnt auch Hensoldt an: „Wir sind bereit, in den USA gebaute Systeme zu unterstützen, aber wir streben ein viel stärkeres Buy-European-Paradigma an.“

Bei MBDA in Schrobenhausen, wo unter anderem der von der Ukraine so begehrte Taurus produziert wurde, hält man sich mit einer Einschätzung zurück. Allerdings hat man bereits von der Zeitenwende profitiert: Ende vergangenen Jahres, teilt ein MBDA-Sprecher mit, habe eine Tochtergesellschaft einen Vertrag zur Wartung und Modernisierung von Taurus-Marschflugkörpern unterzeichnet. Das soll sicherstellen, dass die Waffe bis mindestens 2045 einsatzbereit bleibt. Neben der Wartung werde das System technologische Upgrades erhalten, um den steigenden Anforderungen an moderne Waffensysteme gerecht zu werden.

Airbus Helicopters in Donauwörth kann liefern

Klingt so, als würden der Taurus und die Fertigkeiten der rund 1100 MBDA-Angestellten in Schrobenhausen noch lange gebraucht. Gleiches gilt für die 7.750 Mitarbeitenden von Airbus Helicpoters in Donauwörth. Zu Merz‘ Waffen-Wumms sagt man beim Helikopter-Hersteller: „Deutschland und Europa müssen ihre Sicherheit verteidigen und Aggressoren wirksam abschrecken können. Daher begrüßen wir ausdrücklich die vorgelegten Pläne zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben.“ Und auch Airbus Helicopters sei bereit, zu liefern. „Ob mit dem Tiger, dem NH90, der H145M, unseren Drohnen oder deren Kombination im Teaming - wir bieten einsatzbereite und erprobte Technologien für die Sicherheit unserer Streitkräfte.“

Zusammengefasst: An der deutschen Rüstungsindustrie wird die massive Aufrüstung wohl nicht scheitern, vorausgesetzt die Aufträge kommen — und werden nicht in die USA vergeben. Auch an Investoren scheint es übrigens nicht zu mangeln. Noch drei perspektivische Zahlen dazu: Eine Aktie von Deutschlands größter Waffenschmiede Rheinmetall war am 23. Februar 2022 noch 96,8 Euro wert, vergangene Woche war es das Zehnfache. Dann schmiss Donald Trump Wolodymyr Selensky aus dem Weißen Haus. Am Donnerstag war ein Anteilsschein des Düsseldorfer Konzerns für 1183,50 Euro zu haben.