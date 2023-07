Kontrollieren, verfolgen, beruhigen: Unterwegs mit der Grenzpolizei

Mehr und mehr Migranten kommen über die Schweiz nach Deutschland. Die Bundespolizei reagiert mit verschärften Kontrollen. Bayern rüstet andernorts seine Grenzen nach.

Früher war hier ein Zollposten. Den Schlagbaum gibt es nicht mehr am Ortsausgang von Dörflingen im Kanton Schaffhausen, die Schweizer Fahne hingegen flattert weiter im Wind. Jenseits des nahe gelegenen Waldes liegt Randegg im Landkreis Konstanz. Hauptkommissar Philipp K. von der Bundespolizei und sein Kollege Thomas B., Feldweibel beim Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), klappen ein Warnschild auf: Grenzkontrolle! Ein dunkler BMW mit Kennzeichen aus dem niederbayerischen Dingolfing wird als Erster auf den Seitenstreifen gewinkt.

Die Schweiz gehört wie Deutschland zum EU-Schengen-Raum. Systematische Personenkontrollen an der Grenze sind abgeschafft, Stichproben aber weiter möglich. Auf deutscher Seite dürfen die Beamten und Beamtinnen gemäß Bundespolizeigesetz auf einem Streifen von 30 Kilometern hinter der Grenze "verdachts- und lageunabhängig" kontrollieren. Zuletzt gab es in Deutschland Unmut darüber, dass die Zusammenarbeit mit der Schweiz beim Thema illegale Migration nicht gut genug laufe. Von einem "Durchwinken" von Migranten und Migrantinnen nach Deutschland war hinter vorgehaltener Hand die Rede.