Wir haben viel geschafft – aber längst nicht alles

Wir schaffen das. Das war der Satz, mit dem Angela Merkel vor zehn Jahren, am 31. August 2015, ihre Flüchtlingspolitik verteidigte und den Deutschen Mut zusprechen wollte. Ein Zeichen der Menschlichkeit und Humanität, ein Satz, der in die ganze Welt ausstrahlte, ein Satz aber auch, mit dem es sich die damalige Kanzlerin, das muss man heute festhalten, viel zu einfach machte. Städte und Gemeinden, Schulen und Sozialstaat, aber auch die abertausenden Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren, sie alle stießen in der akuten Notsituation 2015 und 2016 an ihre Grenzen. So wie wenige Jahre später erneut, als 2022 in Folge von Putins Überfall auf die Ukraine noch einmal mehr als eine Million Menschen nach Deutschland kamen.

Breitscheidplatz, Solingen, Aschaffenburg: Viele Deutsche fühlen sich unsicher

Haben wir es geschafft? Man kann sich der Frage mit Hilfe von Studien und Statistiken nähern. Eher gute Meldungen gibt es vom Arbeitsmarkt, wo zwei von drei der 2015 zu uns gekommenen Flüchtlinge heute sozialversicherungspflichtige Arbeit haben. Schwieriger ist die Situation an den Schulen, wo die Integration von Flüchtlingskindern wegen fehlender Deutschkenntnisse viel zu oft nicht gelingt und Schulen in Problemvierteln dysfunktional zu werden drohen. Und dann ist da die Kriminalität: Anschläge abgelehnter Asylbewerber, die längst nicht mehr hätten im Land sein dürfen, sind kaum auszuhalten – vom Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 bis zum Messerattentat in Aschaffenburg Anfang des Jahres. Umfragen zeigen, dass sich viele Menschen inzwischen unsicher fühlen in Deutschland, vor allem auf öffentlichen Plätzen und in Parks.

Es ist daher richtig, wenn Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) die Kontrollen an den Grenzen nun verschärft hat. Ob diese „Migrationswende“ ein Erfolg ist, bemisst sich dabei nicht nur an den Zahlen der tatsächlich Zurückgewiesenen, sondern daran, ob die Zustimmung zur AfD tatsächlich schrumpft. Der Aufstieg der nunmehr als rechtsextrem eingestuften Partei wäre ohne die Flüchtlingspolitik der Ex-Kanzlerin nicht denkbar. Auch das gehört zum Erbe Merkels.

Merkels Flüchtlingspolitik hin oder her: Deutschland braucht Einwanderung

Haben wir es geschafft? Immerhin, die Zahl neuer Flüchtlinge geht seit einiger Zeit deutlich zurück. Es wäre zu wünschen, dass damit nun auch die fast schon vergiftete politische Debatte über die schwierigen Themen Flucht, Asyl und Fachkräftezuwanderung in ein ruhigeres, sachliches Fahrwasser kommt. Denn zur Wahrheit gehört: Egal, wie man zu Merkels Flüchtlingspolitik steht und unabhängig davon, wie groß die Schwierigkeiten bei der Integration Geflüchteter sind – Deutschland braucht Einwanderung, und zwar geregelt und nicht unkontrolliert wie 2015. Große Wirtschaftsunternehmen klagen genauso über den Fachkräftemangel wie Autowerkstätten, Gasthäuser oder Kliniken. Arbeitsmarktexperten gehen davon aus, dass pro Jahr eine Zuwanderung von 400.000 Fachkräften aus dem Ausland nötig ist, um die Zahl der Babyboomer auszugleichen, die nun Jahr für Jahr in Rente gehen.

Natürlich erfordert es politischen Mut zu diskutieren, ob etwa das kanadische Punktemodell ein Vorbild für Deutschland sein könnte. Die AfD wird sich das Verhetzungspotential, das die Debatte bietet, nicht entgehen lassen. Die am Ende gescheitere Ampelregierung brachte immerhin ein neues Fachkräfteeinwanderungsrecht zustande, das Menschen mit Hochabschluss oder Berufserfahrung die Einreise erleichtert. Die neue Regierung sollte darauf aufbauen.

Haben wir es geschafft, zehn Jahre nach Merkels Satz? Es gibt nicht die eine Antwort auf diese Frage. Wir haben vieles geschafft. Doch die Aufgaben, die bis heute aus der Flüchtlingspolitik der Altkanzlerin herrühren, bleiben gewaltig.