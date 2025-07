Möglicher Abschiebeflug in den Irak steht bevor

Am Flughafen Leipzig/Halle steht möglicherweise erneut ein Abschiebeflug bevor. Am Airport stand am Morgen eine Maschine mit dem Ziel Bagdad bereit. Nach Angaben eines dpa-Fotografen war Polizei vor Ort. Die Beamten waren am und im Flieger. Laut Flightradar24 sollte das Flugzeug gegen 10.00 Uhr in Richtung der irakischen Hauptstadt abheben. Das Bundesinnenministerium machte zunächst keine offiziellen Angaben.

Erst am vergangenen Freitag war vom Leipziger Flughafen aus ein Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet. An Bord waren nach Behördenangaben 81 Straftäter. Es war der zweite Abschiebeflug nach Afghanistan seit der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021.

