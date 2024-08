Pistorius über Nato: Müssen Zwei-Prozent-Ziel übertreffen

Verteidigungsminister Boris Pistorius hält weiter wachsende Militärausgaben über das Zwei-Prozent-Ziel der Nato hinaus in unsicheren Zeiten für nötig. In einer Rede von Wissenschaftlern und Militärs des US-Instituts für Asiatisch-Pazifische Sicherheit (APCSS) in Honolulu verwies er auf Bedrohungen durch Russland und wachsende Spannungen, die auch von chinesischen Machtansprüchen getrieben seien.

Inzwischen erfüllten zwei Drittel der Nato-Verbündeten das erklärte Ziel, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung bereitzustellen und Deutschland gebe 150 Prozent mehr aus als noch vor zehn Jahren, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hawaii. «Da können und dürfen wir nicht stoppen. Wir müssen über das Zwei-Prozent-Ziel hinausgehen. Und vor dem Hintergrund der russischen Aggression müssen wir das schnell machen», sagte Pistorius. «Das ist eine klare Aufforderung - auch an meine eigene Regierung.»

Deutschland erfüllt das Nato-Ziel mit dem 100 Milliarden Euro schweren und über Schulden finanzierten Topf für die Bundeswehr («Sondervermögen»). Daraus werden große Beschaffungsprojekte für die Truppe finanziert und Deutschland erfüllt zugleich das Nato-Ziel.

Der reguläre Verteidigungshaushalt soll nach dem Haushaltsentwurf der Ampel-Spitzen im kommenden Jahr von derzeit rund 52 Milliarden Euro nur um 1,25 Milliarden Euro wachsen - weniger als Pistorius für nötig hält. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat erklärt, dass der Verteidigungshaushalt von 2028 an - wenn das Sondervermögen verbraucht ist - auf 80 Milliarden Euro steigen soll.

Ukraine-Krieg bleibt größtes Problem für Europas Sicherheit

In seiner Rede vor dem Institut, das dem US-Verteidigungsministerium angegliedert ist, betonte Pistorius die Bedeutung der Partnerschaft mit den USA für Deutschland. Er bekräftigte, dass Deutschland inzwischen mehr für die Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit leiste und verwies auch auf die angelaufene Stationierung einer Brigade der Bundeswehr in Litauen. «Deutschland hat eine zentrale Rolle bei der Verteidigung der Nato-Ostflanke», sagte er.

Für die Sicherheit in Europa bleibe der Krieg in der Ukraine das größte Problem. Zur Lage im Indopazifik-Raum verwies Pistorius auf wachsende Besorgnis von Staaten angesichts des Vorgehens der Regierung in Peking. Es sei an China, sich an die internationale regelbasierte Ordnung zu halten, sonst gefährde das Land auch seine eigene, wirtschaftliche Erfolgsgeschichte.

Icon Vergrößern Truppenbesuch auf der Fregatte von Verteidigungsminister Pistorius. Foto: Soeren Stache/dpa Icon Schließen Schließen Truppenbesuch auf der Fregatte von Verteidigungsminister Pistorius. Foto: Soeren Stache/dpa

Icon Vergrößern Bei den Verteidigungsausgaben drückt Minister Pistorius aufs Tempo. Foto: Soeren Stache/dpa Icon Schließen Schließen Bei den Verteidigungsausgaben drückt Minister Pistorius aufs Tempo. Foto: Soeren Stache/dpa

Icon Vergrößern Verteidigungsminister Pistorius blickt sorgenvoll auf Chinas Machtstreben im Indopazifik. Foto: Soeren Stache/dpa Icon Schließen Schließen Verteidigungsminister Pistorius blickt sorgenvoll auf Chinas Machtstreben im Indopazifik. Foto: Soeren Stache/dpa

Icon Vergrößern Verteidigungsminister Pistorius tauscht sich während seiner Auslandsreise mit deutschen Soldaten aus. Foto: Soeren Stache/dpa Icon Schließen Schließen Verteidigungsminister Pistorius tauscht sich während seiner Auslandsreise mit deutschen Soldaten aus. Foto: Soeren Stache/dpa