Aldi beitet Minibagger an: So ein tolles Spielzeug

Wenn es um Anschaffungen aller Art geht, gibt es eigentlich nur zwei Kategorien: Es gibt die nützlichen, praktischen und letztlich also sinnvollen Dinge – und die, die Spaß bereiten. Der Discounter Aldi macht sich nun daran, etwas in den Verkauf zu nehmen, das (zumindest theoretisch) beide Kategorien bedient: ein schmucker Minibagger ist es, der alsbald käuflich zu erwerben sein wird. Der „Mini-Benzin Bagger EXC815“ kommt mit einer kompakten Spurbreite von 69 Zentimetern daher, wird von einem Viertaktmotor betrieben und schafft es, bis zu 120 Zentimeter tief in den Untergrund zu graben. Für schlappe 4699 Euro ist das Ding zu haben.

Das ist nicht wirklich praktisch, nur bedingt sinnvoll – und doch nichts weniger als ein Material gewordener Kindheitstraum. Wer schon einmal auf einem Spielplatz war, bei dem auf dem Sandplatz ein Bagger aufgebaut war, kann erahnen wie groß das Bedürfnis der Väter-Generation nach einer oder zwei Runde baggern ist. Stets findet sich auch immer ein Papi, der dem Nachwuchs „nur mal ganz kurz“ zeigen will, wie man den Sand am besten umschichtet. Und dann eine halbe Stunde dabei verbringt.

Mike Krüger wusste es vor 40 Jahren: Wer Bagger fährt, ist der König

Mike Krüger wusste einst, dass der Baggerfahrer ohnehin der König unter den Handwerkern ist und besang in „Bodo mit dem Bagger“ die Lust am Graben: „Denn wer baggert da so spät noch am Baggerloch? / Das ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch“. Fast schade ist es da, dass Aldi den Bagger nur online vertreibt. Was wäre es für ein Bild gewesen, wenn zum Verkaufsstart die Ü-40-Käuferschar mit beseeltem Blick auf den Minibaggern vom Parkplatz des Discounters fährt. So ein schönes Spielzeug.